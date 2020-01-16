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Компания Volkswagen рассказала о спецпредложениях на седан Polo в РФ

Компания Volkswagen рассказала о спецпредложениях для желающих купить седан Polo в РФ. В случае соблюдении ряда условий авто может быть куплено со скидкой в 10%.
Компания Volkswagen рассказала о спецпредложениях на седан Polo в РФ

Дилеры бренда Volkswagen сообщили, что марка инициировала сразу две программы. «Твой старт с Volkswagen» предусматривает ограничение возраста покупателя показателем в 30 лет. В то же время ранее россияне могли иметь другой автомобиль. Акция «Положись на Polo» доступна лицам, в семьях которых 2 и больше ребёнка. Эти программы дают возможность купить седан с выгодой в 10%.

Предложения активны для всех комплектаций Volkswagen Polo при оформлении собственности в кредит. Сотрудники компании считают, что подобные решения помогут повысить объёмы реализации транспортного средства. На конец 2019 года Volkswagen Polo оказался наиболее продаваемым авто в Москве.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:17

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