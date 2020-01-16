Леди Гага после падения со сцены задумалась о рождении детей

Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе прыгнула на поклонника, после чего они вместе упали со сцены. Певица сумела достаточно быстро подняться и продолжить выступление. Заметных травм поклонники не увидели, но впоследствии появилась информация о поездке знаменитости в больницу, где она сделала рентген всего тела., — сообщили зарубежные издания со ссылкой на собственный источник.Отмечается, что в скором будущем Леди Гага попробует стать матерью. Звезда развивала отношения с актёром Тейлором Кинни, но в 2016-м их помолвка была разорвана. Впоследствии певице приписывали большое количество романов со знаменитостями, но все они длились не слишком долго.