Дарья Жукова планирует сыграть грандиозную свадьбу с мужем-миллионером в Санкт-Морице





Отечественным СМИ недавно стало известно о намерениях пары пышно отметить начало своей семейной жизни. Российская знаменитость и греческий бизнесмен хотят отметить торжественное событие на швейцарском горнолыжном курорте. При этом, само мероприятие назначено на ближайшие выходные. Как сообщила основательница столичного музея современного искусства «Гараж», грандиозная свадьба обойдется паре в 6,5 миллиона долларов.Поскольку 38-летняя особа и 34-летний миллионер прошли обряд бракосочетания еще в прошлом году, многие поклонники Жуковой недоумевали, почему молодожены выбрали столь скромный способ празднования. Теперь тайна была раскрыта, и, похоже, супруги не собираются экономить на грандиозном пиршестве. Известно, что влюбленные обменяются клятвами верности в пятизвездочном отеле Kulm St. Moritz, улицы возле которого украсят шатрами, а музыкальное сопровождение обеспечит британский диджей Марк Ронсон.