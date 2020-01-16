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Михаил Мишустин оказался автором музыки к нескольким песням Григория Лепса

Певец Григорий Лепс высказался о предположительной причастности отечественного экономиста Михаила Мишустина к написанию его хитов. В частности, ему приписывали создание музыки к трекам “Настоящая женщина” и “Зола”.
Михаил Мишустин оказался автором музыки к нескольким песням Григория Лепса

СМИ утверждали, что причастность кандидата на пост премьера РФ подтверждается информацией из реестра РАО. Представитель музыканта заявил журналистам, что его партнер является лишь однофамильцем Михаила Мишустина. Однако у композитора и руководителя ФНС совпадают также даты рождения. В поздравлении авторства Германа Грефа от 2010 года говорится о том, что совсем мало людей знают о том, что он является композитором, а некоторые написанные треки уже приобрели статус хитов.

В биографии Мишустина содержатся сведения о том, что он играет на рояле. Известно, что песня “Настоящая женщина” стала частью альбома Лепса в 2011 году, пока “Зола” увидела мир в 2016.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:41

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