



СМИ утверждали, что причастность кандидата на пост премьера РФ подтверждается информацией из реестра РАО. Представитель музыканта заявил журналистам, что его партнер является лишь однофамильцем Михаила Мишустина. Однако у композитора и руководителя ФНС совпадают также даты рождения. В поздравлении авторства Германа Грефа от 2010 года говорится о том, что совсем мало людей знают о том, что он является композитором, а некоторые написанные треки уже приобрели статус хитов.В биографии Мишустина содержатся сведения о том, что он играет на рояле. Известно, что песня “Настоящая женщина” стала частью альбома Лепса в 2011 году, пока “Зола” увидела мир в 2016.