Хлебникова напомнила о последствиях скандала на «Голос. Дети» для дочери Алсу





Марина Хлебникова сообщила, что не является родителем, который станет настаивать на продолжении своей профессии ребёнком. Знаменитость отметила, что её 20-летняя дочь когда-то сильно хотела петь, но впоследствии передумала. Хлебникова не настаивала на пути артиста для девушки. Певица отметила, что видела отрицательные примеры попыток родителей привести детей к славе.Артистка сообщила, что в 2019-м жизнь для неё была проще, чем годом ранее, когда она пережила потерю своего мужа Антона Логинова. Певица сама обнаружила его в квартире. После того времени знаменитость проходила лечение из-за пережитого нервного срыва. Согласно словам звезды, она очень сильно ждёт рождения внуков, однако бабушкой себя не считает.