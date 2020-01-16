Хлебникова напомнила о последствиях скандала на «Голос. Дети» для дочери Алсу
Марина Хлебникова напомнила о негативных последствиях скандала на шоу «Голос.Дети» для Микеллы Абрамовой. Певица отмечает, что ребёнок получил болезненную душевную травму.
Марина Хлебникова сообщила, что не является родителем, который станет настаивать на продолжении своей профессии ребёнком. Знаменитость отметила, что её 20-летняя дочь когда-то сильно хотела петь, но впоследствии передумала. Хлебникова не настаивала на пути артиста для девушки. Певица отметила, что видела отрицательные примеры попыток родителей привести детей к славе.
Артистка сообщила, что в 2019-м жизнь для неё была проще, чем годом ранее, когда она пережила потерю своего мужа Антона Логинова. Певица сама обнаружила его в квартире. После того времени знаменитость проходила лечение из-за пережитого нервного срыва. Согласно словам звезды, она очень сильно ждёт рождения внуков, однако бабушкой себя не считает.
Марина Хлебникова сообщила, что не является родителем, который станет настаивать на продолжении своей профессии ребёнком. Знаменитость отметила, что её 20-летняя дочь когда-то сильно хотела петь, но впоследствии передумала. Хлебникова не настаивала на пути артиста для девушки. Певица отметила, что видела отрицательные примеры попыток родителей привести детей к славе.
Артистка сообщила, что в 2019-м жизнь для неё была проще, чем годом ранее, когда она пережила потерю своего мужа Антона Логинова. Певица сама обнаружила его в квартире. После того времени знаменитость проходила лечение из-за пережитого нервного срыва. Согласно словам звезды, она очень сильно ждёт рождения внуков, однако бабушкой себя не считает.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:23