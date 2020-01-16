Аналитики предрекли рост цен на жилье в 2020 году в РФ





Стоящий во главе ЦИАН Алексей Попов отметил, что в нынешнем году скачок цен на недвижимость на вторичном рынке окажется на уровне 6%, в то время как в новостроях речь идет о 10%. При этом в домах с высоким уровнем продаж можно ждать увеличения на 15%. С такими данными соглашается и лидер ГК “Основа” Александр Ручьев, указывая, что роста в 15% можно ждать в течение ближайших двух лет. Наибольшие скачки стоимости ожидаются весной и осенью. За 2019 год в среднем по РФ первичное жилье возросло в цене на 30%, а вторичное — на 5%. Виновниками перемен на рынке стали введенные эскроу-счета, не последняя роль у увеличения НДС до 20%. В этом году проектное финансирование послужит одним из ключевых факторов подорожания, не исключается и сокращение объемов строительства.Гендиректор “СМУ-6 Инвестиции” Алексей Перлин заметил, что инфляция в стране приведет к подорожанию. Отразиться на ценах должно также сокращение ипотечных ставок.