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Аналитики предрекли рост цен на жилье в 2020 году в РФ

По данным аналитиков ЦИАН, в 2020 году на рынке России может произойти рост стоимости жилья в среднем 10-15%. Среди причин такой ситуации выделяют переход на эскроу-счета, а также в целом сокращение объемов предложения.

Стоящий во главе ЦИАН Алексей Попов отметил, что в нынешнем году скачок цен на недвижимость на вторичном рынке окажется на уровне 6%, в то время как в новостроях речь идет о 10%. При этом в домах с высоким уровнем продаж можно ждать увеличения на 15%. С такими данными соглашается и лидер ГК “Основа” Александр Ручьев, указывая, что роста в 15% можно ждать в течение ближайших двух лет. Наибольшие скачки стоимости ожидаются весной и осенью. За 2019 год в среднем по РФ первичное жилье возросло в цене на 30%, а вторичное — на 5%. Виновниками перемен на рынке стали введенные эскроу-счета, не последняя роль у увеличения НДС до 20%. В этом году проектное финансирование послужит одним из ключевых факторов подорожания, не исключается и сокращение объемов строительства.

Гендиректор “СМУ-6 Инвестиции” Алексей Перлин заметил, что инфляция в стране приведет к подорожанию. Отразиться на ценах должно также сокращение ипотечных ставок.

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Экономика / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:13

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