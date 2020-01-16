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Мусса Экзеков о ситуации в Абхазии: «Решать все споры нужно в открытом и честном диалоге в рамках закона»

Позицию Всемирного абхазо-абазинского конгресса по поводу сложившейся политической ситуации в Республике озвучил Председатель Высшего Совета ВААК Мусса Экзеков. Он отметил, что только единство народа Абхазии и всех политических сил позволят обеспечить будущее благополучие. Напомним, 22 марта этого года в Абхазии должны выбрать нового президента. В результате политического кризиса, протестов в Сухуме, занимавший президентский пост с 2014 года Рауль Хаджимба ушел в отставку.
Мусса Экзеков о ситуации в Абхазии: «Решать все споры нужно в открытом и честном диалоге в рамках закона»

Мусса Экзеков подчеркнул, что ВААК с тревогой наблюдал за событиями в столице республики.

«Мы не даем оценок произошедшим событиям и их участникам. У каждого в конфликте были свои аргументы. Однако решать все споры нужно в открытом и честном диалоге в рамках закона» - заявил он.

Мусса Экзеков призвал народ Абхазии и все политические силы страны объединиться во имя будущего Республики. Именно это является основной целью неполитической организации, которую он возглавляет. Как заявил Экзеков на своей странице в Instagram ВААК усилит свою культурную и социальную работу, будет внедрять нарабатанные конгрессом «модели развития общественной инициативы». В этой деятельности конгресс будет сотрудничать со всеми политическими силами в интересах народа Абхазии.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:26

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