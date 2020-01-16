АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.37 USD 61.43
Курс валют на 16.01.2020

Звезда «Дом-2» Либерж Кпадону нашла новую любовь

Бывшая участница реалити «Дом-2» Либерж Кпадону не скрывает того, что, наконец, чувствует себя счастливой. Звезда рассказала, что у нее есть молодой человек, который немного младше, но смог растопить ее сердце.
Звезда «Дом-2» Либерж Кпадону нашла новую любовь

В личном Instagram Либерж Кпадону разместила снимок, где ее руку держит мужская рука. Но, как выяснилось, она не готова пока рассказать о своих новых отношениях.

Девушка говорит, что пока поздравлять ее, совсем рано, потому что вместе они недавно. Либерж сказала, что родители давно говорили, что пора прекращать одинокий образ жизни, а также молодой человек парень очень хорошо себя проявляет.

Кпадону отметила, что ее избранника зовут Артем. Он держит собственный салон для автомобилей. Участницу привлекает в любимом и тот факт, что он очень ответственный.

Не скрывает Либерж Кпадону и слов благодарности в адрес одной из своих близких подруг, ведь именно она познакомила ее с Артемом. Экс-участница «Дом-2» подчеркивает, что они уже даже с родителями познакомились.


Стоит отметить, что пока пара живет порознь. Либерж Кпадону хочет продлить немного с возлюбленным конфетно-букетный период и не торопить события.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Пригожина попала в аварию во время поездки на…
Xiaomi анонсировала выпуск клавиатуры в виде женской…
Хлебникова напомнила о последствиях скандала на «Голос. Дети» для дочери…
Названы признаки, сигнализирующие о повреждении и болезнях…
Аналитики предрекли рост цен на жилье в 2020 году в…
Учёные смогли вычислить возраст статуи "Творца Вселенной" из Южной…
Volkswagen не примет участие в автосалоне Парижа в 2020 году из-за снижения популярности…
Какие традиции должны соблюдать люди вечером 18 января перед…
Звезду «Дом-2» Викторию Боню поймали на использовании…
Актриса Молли Фицджеральд из "Первого мстителя" объяснила причину убийства…
В Сети рассказали о редкой Lada Niva в кузове…
Мусса Экзеков о ситуации в Абхазии: «Решать все споры нужно в открытом и честном диалоге в рамках…
Звезда «Дом-2» Либерж Кпадону нашла новую…
Татьяна Навка удивила знакомых и поклонников сложной стойкой на…
Врачи рассказали, почему возраст не является главным показателем…
Новый Jaguar XJ EV был замечен…
Кирилл Туриченко отметил 37-летие на Бали в компании Алексея Чадова и Настасьи…
Житель Саранска во время застолья зарезал…
«Меган Маркл превратила принца в лягушку»: Иосиф Пригожин высказался о герцогине…
Звезда "Дом-2" Влад Иванов решил увести девушку у Валерия…
Врачи рассказали о 7 простых методах борьбы с…
Телеведущий Антон Беккужев назвал Марину Африкантову "бабушкой" на встрече с…
Ирина Шейк и Синди Кроуфорд снялись для зодиакального…
Участники проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек и Анастасия Иванова решили покинуть…
Новый браузер Microsoft Edge доступен к загрузке на…
Стас Пьеха опроверг обвинение, что Илона Броневицкая не занималась его…
Британские ученые рассказали о продуктах, полезных для здоровья…
У LG появится автомобильный голосовой…
Просмотреть все новости