Звезда «Дом-2» Либерж Кпадону нашла новую любовь





В личном Instagram Либерж Кпадону разместила снимок, где ее руку держит мужская рука. Но, как выяснилось, она не готова пока рассказать о своих новых отношениях.Девушка говорит, что пока поздравлять ее, совсем рано, потому что вместе они недавно. Либерж сказала, что родители давно говорили, что пора прекращать одинокий образ жизни, а также молодой человек парень очень хорошо себя проявляет.Кпадону отметила, что ее избранника зовут Артем. Он держит собственный салон для автомобилей. Участницу привлекает в любимом и тот факт, что он очень ответственный.Не скрывает Либерж Кпадону и слов благодарности в адрес одной из своих близких подруг, ведь именно она познакомила ее с Артемом. Экс-участница «Дом-2» подчеркивает, что они уже даже с родителями познакомились.Стоит отметить, что пока пара живет порознь. Либерж Кпадону хочет продлить немного с возлюбленным конфетно-букетный период и не торопить события.