АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.37 USD 61.43
Курс валют на 16.01.2020

Актриса Молли Фицджеральд из "Первого мстителя" объяснила причину убийства матери

Актриса Молли Фицджеральд, снимавшаяся в «Первом мстителе», пояснила причину убийства собственной матери. По словам задержанной полицией американки, трагический исход стал результатом действий, предпринятых в целях самообороны.
Актриса Молли Фицджеральд из "Первого мстителя" объяснила причину убийства матери

Как сообщила 38-летняя артистка, она пострадала от нападения собственной матери в доме. Молли Фицджеральд отмечает, что у пенсионерки в руках был нож. Кухонный инструмент актриса у родственницы отобрала. В результате продолжения потасовки пожилая особа была убита.

Подчеркивается, что врачи действительно нашли на теле Молли Фицджеральд небольшие ранения, которые были с высокой вероятностью причинены ножом. При этом вскрытие позволило установить, что до смерти убитая столкнулась с удушением. Вдобавок, на теле пенсионерки обнаружилось большое количество травм, полученных, предположительно, в момент потасовки. Обстановка жилья оказалась разрушена, что свидетельствует об интенсивной борьбе.

Нож обнаружили в спине жертвы. В то же время эксперты не выявили никаких улик, которые бы указывали, что именно она первой попыталась ударить дочь холодным оружием. При этом отец Молли Фицджеральд сообщил, что за последнее время актриса часто показывала агрессивное поведение. Подозреваемая арестована и получила обвинения в совершении убийства.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Пригожина попала в аварию во время поездки на…
Xiaomi анонсировала выпуск клавиатуры в виде женской…
Хлебникова напомнила о последствиях скандала на «Голос. Дети» для дочери…
Названы признаки, сигнализирующие о повреждении и болезнях…
Аналитики предрекли рост цен на жилье в 2020 году в…
Учёные смогли вычислить возраст статуи "Творца Вселенной" из Южной…
Volkswagen не примет участие в автосалоне Парижа в 2020 году из-за снижения популярности…
Какие традиции должны соблюдать люди вечером 18 января перед…
Звезду «Дом-2» Викторию Боню поймали на использовании…
Актриса Молли Фицджеральд из "Первого мстителя" объяснила причину убийства…
В Сети рассказали о редкой Lada Niva в кузове…
Мусса Экзеков о ситуации в Абхазии: «Решать все споры нужно в открытом и честном диалоге в рамках…
Звезда «Дом-2» Либерж Кпадону нашла новую…
Татьяна Навка удивила знакомых и поклонников сложной стойкой на…
Врачи рассказали, почему возраст не является главным показателем…
Новый Jaguar XJ EV был замечен…
Кирилл Туриченко отметил 37-летие на Бали в компании Алексея Чадова и Настасьи…
Житель Саранска во время застолья зарезал…
«Меган Маркл превратила принца в лягушку»: Иосиф Пригожин высказался о герцогине…
Звезда "Дом-2" Влад Иванов решил увести девушку у Валерия…
Врачи рассказали о 7 простых методах борьбы с…
Телеведущий Антон Беккужев назвал Марину Африкантову "бабушкой" на встрече с…
Ирина Шейк и Синди Кроуфорд снялись для зодиакального…
Участники проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек и Анастасия Иванова решили покинуть…
Новый браузер Microsoft Edge доступен к загрузке на…
Стас Пьеха опроверг обвинение, что Илона Броневицкая не занималась его…
Британские ученые рассказали о продуктах, полезных для здоровья…
У LG появится автомобильный голосовой…
Просмотреть все новости