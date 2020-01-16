Актриса Молли Фицджеральд из "Первого мстителя" объяснила причину убийства матери
Актриса Молли Фицджеральд, снимавшаяся в «Первом мстителе», пояснила причину убийства собственной матери. По словам задержанной полицией американки, трагический исход стал результатом действий, предпринятых в целях самообороны.
Как сообщила 38-летняя артистка, она пострадала от нападения собственной матери в доме. Молли Фицджеральд отмечает, что у пенсионерки в руках был нож. Кухонный инструмент актриса у родственницы отобрала. В результате продолжения потасовки пожилая особа была убита.
Подчеркивается, что врачи действительно нашли на теле Молли Фицджеральд небольшие ранения, которые были с высокой вероятностью причинены ножом. При этом вскрытие позволило установить, что до смерти убитая столкнулась с удушением. Вдобавок, на теле пенсионерки обнаружилось большое количество травм, полученных, предположительно, в момент потасовки. Обстановка жилья оказалась разрушена, что свидетельствует об интенсивной борьбе.
Нож обнаружили в спине жертвы. В то же время эксперты не выявили никаких улик, которые бы указывали, что именно она первой попыталась ударить дочь холодным оружием. При этом отец Молли Фицджеральд сообщил, что за последнее время актриса часто показывала агрессивное поведение. Подозреваемая арестована и получила обвинения в совершении убийства.
Как сообщила 38-летняя артистка, она пострадала от нападения собственной матери в доме. Молли Фицджеральд отмечает, что у пенсионерки в руках был нож. Кухонный инструмент актриса у родственницы отобрала. В результате продолжения потасовки пожилая особа была убита.
Подчеркивается, что врачи действительно нашли на теле Молли Фицджеральд небольшие ранения, которые были с высокой вероятностью причинены ножом. При этом вскрытие позволило установить, что до смерти убитая столкнулась с удушением. Вдобавок, на теле пенсионерки обнаружилось большое количество травм, полученных, предположительно, в момент потасовки. Обстановка жилья оказалась разрушена, что свидетельствует об интенсивной борьбе.
Нож обнаружили в спине жертвы. В то же время эксперты не выявили никаких улик, которые бы указывали, что именно она первой попыталась ударить дочь холодным оружием. При этом отец Молли Фицджеральд сообщил, что за последнее время актриса часто показывала агрессивное поведение. Подозреваемая арестована и получила обвинения в совершении убийства.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:41