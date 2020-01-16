Звезда "Дом-2" Влад Иванов решил увести девушку у Валерия Блюменкранца





Отношения Влада Иванова с Екатериной Скалон не увенчались успехом. В итоге ребята разбежались, а молодой человек в статусе одиночки отправился на Поляну. Однако тут он не растерялся и начал активно проявлять свое внимание по отношению к Анне Левченко. В одной из бесед с девушкой он сказал, что хочет встречаться с участницей.Анна Левченко не стала отвечать молодому человеку взаимностью, а вечером у нее после подобных заявлений и вовсе началась истерика. Стоит отметить, что сейчас она уже находится в отношениях с Валерием Блюменкранцем.Напомним, что ранее Влад Иванов получил не очень хорошую репутацию на шоу, так как постоянно высказывал свои претензии по отношению к представительницам прекрасного пола.