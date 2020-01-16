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Звезда "Дом-2" Влад Иванов решил увести девушку у Валерия Блюменкранца

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Владислав Иванов настроен довольно решительно. Он хочет увести у Валерия Блюменкранца его девушку Анну Левченко, потому что испытывает к ней достаточно сильные чувства.

Звезда "Дом-2" Влад Иванов решил увести девушку у Валерия Блюменкранца

Отношения Влада Иванова с Екатериной Скалон не увенчались успехом. В итоге ребята разбежались, а молодой человек в статусе одиночки отправился на Поляну. Однако тут он не растерялся и начал активно проявлять свое внимание по отношению к Анне Левченко. В одной из бесед с девушкой он сказал, что хочет встречаться с участницей.

Анна Левченко не стала отвечать молодому человеку взаимностью, а вечером у нее после подобных заявлений и вовсе началась истерика. Стоит отметить, что сейчас она уже находится в отношениях с Валерием Блюменкранцем.


Напомним, что ранее Влад Иванов получил не очень хорошую репутацию на шоу, так как постоянно высказывал свои претензии по отношению к представительницам прекрасного пола.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:55

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