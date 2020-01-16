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Житель Саранска во время застолья зарезал соседа

В Саранске 59-летний мужчина обвиняется в убийстве соседа. Подозреваемый нанес ножевое ранение своему гостю во время застолья.
Житель Саранска во время застолья зарезал соседа

Как сообщается на портале СКР по Мордовии, мужчины проживали в одном доме и часто приходили друг к другу в гости. Жертва пришла к обвиняемому 27 октября, а во время застолья между ними произошел конфликт, в результате которого хозяин квартиры ударил оппонента ножом в шею. Известно, что мужчина скончался на месте инцидента. После этого подозреваемый отправился отдыхать, а тело покойного гостя он отнес в его квартиру ночью на 29 октября. Труп обнаружила родственница и сразу сообщила о нем в полицию.

Подозреваемый признал свою вину в произошедшем, а также рассказал следователю, что удар ножом стал его ответом на оскорбления.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:04

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