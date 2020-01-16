Житель Саранска во время застолья зарезал соседа





Как сообщается на портале СКР по Мордовии, мужчины проживали в одном доме и часто приходили друг к другу в гости. Жертва пришла к обвиняемому 27 октября, а во время застолья между ними произошел конфликт, в результате которого хозяин квартиры ударил оппонента ножом в шею. Известно, что мужчина скончался на месте инцидента. После этого подозреваемый отправился отдыхать, а тело покойного гостя он отнес в его квартиру ночью на 29 октября. Труп обнаружила родственница и сразу сообщила о нем в полицию.Подозреваемый признал свою вину в произошедшем, а также рассказал следователю, что удар ножом стал его ответом на оскорбления.