Телеведущий Антон Беккужев назвал Марину Африкантову "бабушкой" на встрече с детьми





Телеведущий "Дом-2" не так давно вместе с семьями Капаклы и Купиных устроил встречу участников проекта "Дом-2. Спаси свою любовь" с детьми. Пока Майя Донцова и Марина Африкантова развлекались и проводили с ребятами разные конкурсы, бывший редактор реалити-шоу попытался пошутить.Так, когда одна из девочек ответила на вопросы викторины, Беккужев поспешил ответить, что она сделала это лучше, чем "бабушка", на что Африкантова промолчала, а Купина улыбнулась. Тем не менее, молодой коллега Орловой и Бузовой уже успел получить долю критики, ведь он явно боится как огня Ольгу Рапунцель. Не так давно жена Дмитренко сказала ему выбирать выражения при общении с ней, а теперь Беккужев и вовсе молчит на Лобном месте, когда Рапунцель-старшая начинает оскорблять коллег.Многие ждали нового подхода с появлением Беккужева, к примеру, разоблачения "брендов", а вместо этого он просто подшучивает над теми, кто обычно молчит.