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Телеведущий Антон Беккужев назвал Марину Африкантову "бабушкой" на встрече с детьми

Антон Беккужев только недавно занял должность телеведущего вместо Юлии Ефременковой, но уже явно старается с юмором подходить к своей работе, следуя поведению Влада Кадони. Так, недавно он назвал Марину Африкантову "бабушкой", когда блондинка общалась с детьми.
Телеведущий Антон Беккужев назвал Марину Африкантову "бабушкой" на встрече с детьми

Телеведущий "Дом-2" не так давно вместе с семьями Капаклы и Купиных устроил встречу участников проекта "Дом-2. Спаси свою любовь" с детьми. Пока Майя Донцова и Марина Африкантова развлекались и проводили с ребятами разные конкурсы, бывший редактор реалити-шоу попытался пошутить.

Так, когда одна из девочек ответила на вопросы викторины, Беккужев поспешил ответить, что она сделала это лучше, чем "бабушка", на что Африкантова промолчала, а Купина улыбнулась. Тем не менее, молодой коллега Орловой и Бузовой уже успел получить долю критики, ведь он явно боится как огня Ольгу Рапунцель. Не так давно жена Дмитренко сказала ему выбирать выражения при общении с ней, а теперь Беккужев и вовсе молчит на Лобном месте, когда Рапунцель-старшая начинает оскорблять коллег.

Многие ждали нового подхода с появлением Беккужева, к примеру, разоблачения "брендов", а вместо этого он просто подшучивает над теми, кто обычно молчит.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:50

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