Татьяна Навка удивила знакомых и поклонников сложной стойкой на голове





Популярная блондинка призналась, что во время новогодних праздников ей не удалось выкроить время для отдыха. Она принимала участие в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», и только после наступления рабочих будней появилась возможность отдохнуть от режима нон-стоп и отправиться в отпуск. На своей страничке в Instagram Навка продемонстрировала отличную физическую форму. Во время занятий йогой она выполнила сложную стойку с переплетенными ногами.- отметила знаменитость под постом.Фоловеры в комментариях не стали скупиться на комплименты.- недоумевали пользователи Сети.