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Татьяна Навка удивила знакомых и поклонников сложной стойкой на голове

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала фотографию со своего отдыха на Мальдивах, куда отправилась вместе с дочерью Надеждой. Звезда удивила не только поклонников, но и знакомых сложной стойкой на голове во время занятий йогой.
Татьяна Навка удивила знакомых и поклонников сложной стойкой на голове

Популярная блондинка призналась, что во время новогодних праздников ей не удалось выкроить время для отдыха. Она принимала участие в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», и только после наступления рабочих будней появилась возможность отдохнуть от режима нон-стоп и отправиться в отпуск. На своей страничке в Instagram Навка продемонстрировала отличную физическую форму. Во время занятий йогой она выполнила сложную стойку с переплетенными ногами. «Как же я скучала по этому! Из-за адских нагрузок в режиме нон-стоп мышцы за это время забились, тело соскучилась по растяжке! И вот, наконец-то, есть время для себя, для души, для обретения баланса и гармонии!» - отметила знаменитость под постом.

Фоловеры в комментариях не стали скупиться на комплименты. «Таня, вы молодец, большая труженица. Уважаю!», «Очевидное, невероятное. Как такое возможно?» - недоумевали пользователи Сети.

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ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:24

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