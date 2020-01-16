Татьяна Навка удивила знакомых и поклонников сложной стойкой на голове
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала фотографию со своего отдыха на Мальдивах, куда отправилась вместе с дочерью Надеждой. Звезда удивила не только поклонников, но и знакомых сложной стойкой на голове во время занятий йогой.
Популярная блондинка призналась, что во время новогодних праздников ей не удалось выкроить время для отдыха. Она принимала участие в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», и только после наступления рабочих будней появилась возможность отдохнуть от режима нон-стоп и отправиться в отпуск. На своей страничке в Instagram Навка продемонстрировала отличную физическую форму. Во время занятий йогой она выполнила сложную стойку с переплетенными ногами. «Как же я скучала по этому! Из-за адских нагрузок в режиме нон-стоп мышцы за это время забились, тело соскучилась по растяжке! И вот, наконец-то, есть время для себя, для души, для обретения баланса и гармонии!» - отметила знаменитость под постом.
Фоловеры в комментариях не стали скупиться на комплименты. «Таня, вы молодец, большая труженица. Уважаю!», «Очевидное, невероятное. Как такое возможно?» - недоумевали пользователи Сети.
Популярная блондинка призналась, что во время новогодних праздников ей не удалось выкроить время для отдыха. Она принимала участие в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», и только после наступления рабочих будней появилась возможность отдохнуть от режима нон-стоп и отправиться в отпуск. На своей страничке в Instagram Навка продемонстрировала отличную физическую форму. Во время занятий йогой она выполнила сложную стойку с переплетенными ногами. «Как же я скучала по этому! Из-за адских нагрузок в режиме нон-стоп мышцы за это время забились, тело соскучилась по растяжке! И вот, наконец-то, есть время для себя, для души, для обретения баланса и гармонии!» - отметила знаменитость под постом.
Фоловеры в комментариях не стали скупиться на комплименты. «Таня, вы молодец, большая труженица. Уважаю!», «Очевидное, невероятное. Как такое возможно?» - недоумевали пользователи Сети.
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:24