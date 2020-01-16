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В Сети рассказали о редкой Lada Niva в кузове кабриолет

Малоизвестным для многих поклонников моделей от АвтоВАЗа является существование Lada Niva в кузове кабриолет. В Сети рассказали о редком автомобиле, который производили в Германии.

Всего лишь несколько экземпляров Lada Niva-GL смогли попасть на рынок СССР в 1985 году. Этот компактный кабриолет не смог снискать популярности за границей, но недавно немецкое тюнинг-ателье Thiele решило усовершенствовать редкую модель от АвтоВАЗа. Эксперты опубликовали несколько фотографий с доработанной "Нивой", технические характеристики которой остались неизвестными. Некоторые автолюбители предположили, что под капот был установлен "родной", но модернизированный двигатель.

Известно, что за весь период производства, у Lada Niva-GL присутствовали три варианта, среди которых отметилась комплектация Cabrio L. Она оснащалась стеклоочистителями фар и задними ремнями безопасности. Дополнительными элементами также были усилитель рулевого управления, спортивный кожаный руль, спортивные кресла, диски из легкого сплава и лебёдка. За три периода пребывания на конвейере модель разошлась по рукам в количестве 600 экземпляров. Хотя определенные внедорожники смогли реализоваться среди советских граждан, об их дальнейшей судьбе ничего не известно.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:32

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