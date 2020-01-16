Звезду «Дом-2» Викторию Боню поймали на использовании фотошопа

Виктория Боня неоднократно жаловалась, что хотела бы набрать вес. По словам знаменитости, она очень худощавая и совсем не нравится внешний вид. Бывают редкие случаи, когда во время отпуска теледива набирает килограммы, но потом довольно быстро приходит опять в форму. Помимо этого Виктория Боня хочет увеличить свою мышечную массу, но пока и эти попытки не закончились успехом.Однако недавно фанаты звезды заметили подвох на одном из ее снимков. Виктория Боня стоит возле зеркала и рука была в разы худее, чем ее отражение. Пользователи Сети пришли к выводу, что звезда не совсем умело, использовала фотошоп. Также всех удивил факт, что обычно Виктория Боня жалуется на недостаток веса, но зачем тогда на снимках пытается выглядеть еще худее. Поклонники не понимают, зачем так сильно нужно искажать сюжеты.