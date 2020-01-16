Участники проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек и Анастасия Иванова решили покинуть реалити-шоу





Участники проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек и Анастасия Иванова многое пережили в Периметре. Экс-мужа у блондинки хотела отбить Вика Цатурян, хотя сам мужчина не раз признавался: к новой избраннице у него самые искренние чувства, а потому разбить их пару не вышло. Со стороны Ивановой тоже были подозрительные шаги, так, она не была уверена, кто ей нужен - Руслан Мацьолек или Алексей Кудряшов.Тем не менее, влюбленные, пройдя через все испытания, остались вместе, а две недели назад признались, что ищут в Москве квартиру, где будут жить вместе. Хотя в планы пары мало кто верил, накануне они окончательно ушли с реалити-шоу. Поклонники решение влюбленных поддержали, отметив, что так будет лучше всего, если пара хочет сохранить отношения.