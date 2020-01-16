Кирилл Туриченко отметил 37-летие на Бали в компании Алексея Чадова и Настасьи Самбурской





Настасья Самбурская поздравила именинника, исполнив несколько композиций в стиле шансон. Екатерина Климова ради отдыха на Бали оставила своих детей на попечение няни. В своем микроблоге Кирилл Туриченко поблагодарил своих друзей, что они у него есть, а также отметил, что не общается со “случайными” людьми. По словам артиста, все знакомые, с которыми он контактировал в прошедшем году, наполнили его радостью, мудростью, душевным теплом, уверенностью, пониманием и расширили рамки сознания.Певец отметил, что в 2020 году обязательно порадует своих поклонников сольным концертом. Как известно, Кирилл Туриченко поет в группе “Иванушки International” с 2013 года, придя на замену покойному Олегу Яковлеву.