Медики из Индии рассказали о 7 продуктах для защиты организма от рака молочной железы





Они утверждают, что использование в рационе ягод, среди которых особое предпочтение следует отдать малине и клубнике, снижает риск развития раковых клеток. Чтобы организм насытился полезными витаминами и микроэлементами, достаточно одного стакана в день. Чернослив также отлично справляется с данной задачей, ведь в нём содержатся полифенолы, препятствующие распространению рака молочной железы.При добавлении в рацион овощей, особенно капусты и брокколи, которые не только имеют пищевые волокна, витамины С, Е и К, но и глюкозинолаты, уничтожающие токсины в организме, а также блокирующие патологические клетки. Врачи советуют обратить внимание на овощи оранжевого цвета, в состав которых входят каротиноиды. Цельнозерновые продукты также полезны при защите от онкозаболевания.Специалисты советуют отдавать предпочтение коричневому рису, кукурузе, ячменю, так как в них содержатся полифенолы. Не стоит забывать, что Омега-3 является отличным способом защиты, так что стоит включить в рацион продукты средиземноморской кухни: жирную рыбу, оливковое масло, семена и орехи. Учёные порекомендовали во время приготовления пищи использовать специи, ведь чилийский перец и куркума подавляют развитие раковых клеток. Красное мясо признали полезным после исследований, в ходе которых женщины в период постменопаузы, употребляющие данный продукт, имели меньше шансов диагностирования онкологического заболевания.