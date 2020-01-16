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Медики из Индии рассказали о 7 продуктах для защиты организма от рака молочной железы

Медики из Индии составили список из 7 продуктов, которые подавляют риск развития рака молочной железы в организме человека. Среди них оказались малина, клубника, чернослив, капуста брокколи, жирная рыба, оливковое масло, семена, орехи и красное мясо.

Они утверждают, что использование в рационе ягод, среди которых особое предпочтение следует отдать малине и клубнике, снижает риск развития раковых клеток. Чтобы организм насытился полезными витаминами и микроэлементами, достаточно одного стакана в день. Чернослив также отлично справляется с данной задачей, ведь в нём содержатся полифенолы, препятствующие распространению рака молочной железы.

При добавлении в рацион овощей, особенно капусты и брокколи, которые не только имеют пищевые волокна, витамины С, Е и К, но и глюкозинолаты, уничтожающие токсины в организме, а также блокирующие патологические клетки. Врачи советуют обратить внимание на овощи оранжевого цвета, в состав которых входят каротиноиды. Цельнозерновые продукты также полезны при защите от онкозаболевания.

Специалисты советуют отдавать предпочтение коричневому рису, кукурузе, ячменю, так как в них содержатся полифенолы. Не стоит забывать, что Омега-3 является отличным способом защиты, так что стоит включить в рацион продукты средиземноморской кухни: жирную рыбу, оливковое масло, семена и орехи. Учёные порекомендовали во время приготовления пищи использовать специи, ведь чилийский перец и куркума подавляют развитие раковых клеток. Красное мясо признали полезным после исследований, в ходе которых женщины в период постменопаузы, употребляющие данный продукт, имели меньше шансов диагностирования онкологического заболевания.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:52

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