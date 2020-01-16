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«Меган Маркл превратила принца в лягушку»: Иосиф Пригожин высказался о герцогине Сассекской

Громкий скандал в Букингемском дворце не остался без внимания российских знаменитостей. Муж певицы Валерии Иосиф Пригожин высказался по поводу решения Меган Маркл отказаться от обязанностей и привилегий королевской семьи.
«Меган Маркл превратила принца в лягушку»: Иосиф Пригожин высказался о герцогине Сассекской

Бывшая американская актриса со своим супругом принцем Гарри решили полностью снять с себя полномочия монаршей семьи. «Меган Маркл – единственная женщина в мире, которая вышла замуж за принца и превратила его в лягушку», - отметил продюсер на своей страничке в социальной сети. Фолловеры моментально откликнулись на подмеченное Пригожиным замечание. Только вот не все согласились с представителем российского шоу-бизнеса. «Он сделал правильный выбор, хочет быть свободным и жить так, как хочется. Вы же ничего не знаете про жизнь в королевстве, а уже жалеете. Не стоит. Принц Гарри счастлив, и это главное», «Он сделал свой выбор, женившись на Маркл. Ради любимой женщины выбрал свободу. В любом случае ему в этой королевской семье ничего не светило», - делились мнениями в комментариях фолловеры.

Напомним, что несмотря на то, что Меган Маркл решила порвать с монархией, ее супругу это дается не так просто. По словам близких, у члена королевской семьи нет настроения уже на протяжении долгого времени.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:00

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