«Меган Маркл превратила принца в лягушку»: Иосиф Пригожин высказался о герцогине Сассекской





Бывшая американская актриса со своим супругом принцем Гарри решили полностью снять с себя полномочия монаршей семьи., - отметил продюсер на своей страничке в социальной сети. Фолловеры моментально откликнулись на подмеченное Пригожиным замечание. Только вот не все согласились с представителем российского шоу-бизнеса., - делились мнениями в комментариях фолловеры.Напомним, что несмотря на то, что Меган Маркл решила порвать с монархией, ее супругу это дается не так просто. По словам близких, у члена королевской семьи нет настроения уже на протяжении долгого времени.