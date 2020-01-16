Новый Jaguar XJ EV был замечен фотошпионами
Jaguar XJ EV в новой модификации был замечен фотошпионами. Модель прекратили собирать в минувшем году, однако в британской компании сообщили, что крупный седан возвратится в 2020-м с электрическим двигателем под капотом.
Новые шпионские фото позволяют получить первое представление относительно роскошного EV, который дебютирует в текущем году. Авто значительно переработали по сравнению со стандартной сборкой XJ. Инженеры внедрили в конструкцию новые крылья и разного рода боковые пороги. Официальных деталей относительно нового поколения XJ на сегодня нет.
Авто создано на основе модульной платформы MLA, применимой как для электрических моделей, так и для версий с ДВС. По имеющимся данным, электромодификация сможете преодолевать порядка 470 км без подзарядки батарей. Иные версии силовой установки предположительно включают в себя интеграцию бензинового силового узла на 6 цилиндров.
Марка Jaguar показала новый XJ в закрытом режиме для жюри World Car of the Year минувшего года. Аналогичную презентацию прошел крупный кроссовер J-Pace, созданный на основе тележки MLA. Британская компания якобы начала переговоры с немецким брендом BMW касательно партнерства в сегменте выпуска силовых агрегатов. При реализации такого рода планов производители станут вместе работать над новыми электрическими силовыми агрегатами, трансмиссией, а также сопроводительной электроникой. Вдобавок, Jaguar имеет возможность получить доступ к актуальным ДВС немецкого бренда.
Новые шпионские фото позволяют получить первое представление относительно роскошного EV, который дебютирует в текущем году. Авто значительно переработали по сравнению со стандартной сборкой XJ. Инженеры внедрили в конструкцию новые крылья и разного рода боковые пороги. Официальных деталей относительно нового поколения XJ на сегодня нет.
Авто создано на основе модульной платформы MLA, применимой как для электрических моделей, так и для версий с ДВС. По имеющимся данным, электромодификация сможете преодолевать порядка 470 км без подзарядки батарей. Иные версии силовой установки предположительно включают в себя интеграцию бензинового силового узла на 6 цилиндров.
Марка Jaguar показала новый XJ в закрытом режиме для жюри World Car of the Year минувшего года. Аналогичную презентацию прошел крупный кроссовер J-Pace, созданный на основе тележки MLA. Британская компания якобы начала переговоры с немецким брендом BMW касательно партнерства в сегменте выпуска силовых агрегатов. При реализации такого рода планов производители станут вместе работать над новыми электрическими силовыми агрегатами, трансмиссией, а также сопроводительной электроникой. Вдобавок, Jaguar имеет возможность получить доступ к актуальным ДВС немецкого бренда.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:13