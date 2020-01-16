АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.37 USD 61.43
Курс валют на 16.01.2020

Новый Jaguar XJ EV был замечен фотошпионами

Jaguar XJ EV в новой модификации был замечен фотошпионами. Модель прекратили собирать в минувшем году, однако в британской компании сообщили, что крупный седан возвратится в 2020-м с электрическим двигателем под капотом.
Новый Jaguar XJ EV был замечен фотошпионами

Новые шпионские фото позволяют получить первое представление относительно роскошного EV, который дебютирует в текущем году. Авто значительно переработали по сравнению со стандартной сборкой XJ. Инженеры внедрили в конструкцию новые крылья и разного рода боковые пороги. Официальных деталей относительно нового поколения XJ на сегодня нет.

Авто создано на основе модульной платформы MLA, применимой как для электрических моделей, так и для версий с ДВС. По имеющимся данным, электромодификация сможете преодолевать порядка 470 км без подзарядки батарей. Иные версии силовой установки предположительно включают в себя интеграцию бензинового силового узла на 6 цилиндров.

Марка Jaguar показала новый XJ в закрытом режиме для жюри World Car of the Year минувшего года. Аналогичную презентацию прошел крупный кроссовер J-Pace, созданный на основе тележки MLA. Британская компания якобы начала переговоры с немецким брендом BMW касательно партнерства в сегменте выпуска силовых агрегатов. При реализации такого рода планов производители станут вместе работать над новыми электрическими силовыми агрегатами, трансмиссией, а также сопроводительной электроникой. Вдобавок, Jaguar имеет возможность получить доступ к актуальным ДВС немецкого бренда.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Пригожина попала в аварию во время поездки на…
Xiaomi анонсировала выпуск клавиатуры в виде женской…
Хлебникова напомнила о последствиях скандала на «Голос. Дети» для дочери…
Названы признаки, сигнализирующие о повреждении и болезнях…
Аналитики предрекли рост цен на жилье в 2020 году в…
Учёные смогли вычислить возраст статуи "Творца Вселенной" из Южной…
Volkswagen не примет участие в автосалоне Парижа в 2020 году из-за снижения популярности…
Какие традиции должны соблюдать люди вечером 18 января перед…
Звезду «Дом-2» Викторию Боню поймали на использовании…
Актриса Молли Фицджеральд из "Первого мстителя" объяснила причину убийства…
В Сети рассказали о редкой Lada Niva в кузове…
Мусса Экзеков о ситуации в Абхазии: «Решать все споры нужно в открытом и честном диалоге в рамках…
Звезда «Дом-2» Либерж Кпадону нашла новую…
Татьяна Навка удивила знакомых и поклонников сложной стойкой на…
Врачи рассказали, почему возраст не является главным показателем…
Новый Jaguar XJ EV был замечен…
Кирилл Туриченко отметил 37-летие на Бали в компании Алексея Чадова и Настасьи…
Житель Саранска во время застолья зарезал…
«Меган Маркл превратила принца в лягушку»: Иосиф Пригожин высказался о герцогине…
Звезда "Дом-2" Влад Иванов решил увести девушку у Валерия…
Врачи рассказали о 7 простых методах борьбы с…
Телеведущий Антон Беккужев назвал Марину Африкантову "бабушкой" на встрече с…
Ирина Шейк и Синди Кроуфорд снялись для зодиакального…
Участники проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек и Анастасия Иванова решили покинуть…
Новый браузер Microsoft Edge доступен к загрузке на…
Стас Пьеха опроверг обвинение, что Илона Броневицкая не занималась его…
Британские ученые рассказали о продуктах, полезных для здоровья…
У LG появится автомобильный голосовой…
Просмотреть все новости