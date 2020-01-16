Звезда "Дом-2" Настя Стецевят ударила Таню Строкову





Молодые люди, которые являются участниками «Дом-2» заявили, что на крайнем голосовании хотят отдать свой голос против Насти Стецевят. К такому решению присоединилась и Таня Строкова. Однако Настя, узнав о том, что девушка выступила против нее, в прямом смысле слова вышла из себя.Сначала она просто словесно оскорбила свою коллегу по телестройке, а после и вовсе подошла к Строковой и ударила ее лицом об стол. Участница оказалась умнее и не стала предпринимать какие-либо действия в ответ. Она лишь отметила, что за подобное поведение ее точно выгонят с телевизионного проекта «Дом-2» Таня Строкова считает, что за свой поступок молодая особа еще заплатит, ведь это было настоящее рукоприкладство. Помимо этого, Строкова во всеуслышание старалась кричать, что и пальцем не тронула Стецевят.Стоит отметить, что подобные конфликты между этими девушками происходили и раньше, но обычно они заканчивались только исключительно словесными оскорблениями в адрес друг друга.