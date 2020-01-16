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Звезда "Дом-2" Настя Стецевят ударила Таню Строкову

Популярные участницы «Дом-2» Настя Стецевят и Таня Строкова давно не ладят друг с другом. Их словесная перепалка переросла в драку.

Звезда "Дом-2" Настя Стецевят ударила Таню Строкову

Молодые люди, которые являются участниками «Дом-2» заявили, что на крайнем голосовании хотят отдать свой голос против Насти Стецевят. К такому решению присоединилась и Таня Строкова. Однако Настя, узнав о том, что девушка выступила против нее, в прямом смысле слова вышла из себя.

Сначала она просто словесно оскорбила свою коллегу по телестройке, а после и вовсе подошла к Строковой и ударила ее лицом об стол. Участница оказалась умнее и не стала предпринимать какие-либо действия в ответ. Она лишь отметила, что за подобное поведение ее точно выгонят с телевизионного проекта «Дом-2» Таня Строкова считает, что за свой поступок молодая особа еще заплатит, ведь это было настоящее рукоприкладство. Помимо этого, Строкова во всеуслышание старалась кричать, что и пальцем не тронула Стецевят.


Стоит отметить, что подобные конфликты между этими девушками происходили и раньше, но обычно они заканчивались только исключительно словесными оскорблениями в адрес друг друга.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:12

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