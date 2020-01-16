На территории телепроекта "Дом-2" умер оператор





Как сообщают СМИ, оператор пожаловался на проблемы со здоровьем прямо во время съемочного процесса. Очевидцы вызвали скорую, но прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь пациента.По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа. Врачи забрали тело погибшего на экспертизу, где будет установлена точная причина смерти. Организаторы проекта выразили родственникам и семье мужчины соболезнования.