На территории телепроекта "Дом-2" умер оператор
На территории съемочной площадки известного проекта "Дом-2" сегодня скончался один из операторов. Москвич 37 лет устроился на реалити-шоу около 5 лет назад, несколько часов назад он снимал участников в павильоне в поселке Сосенское, что в Новой Москве.
Как сообщают СМИ, оператор пожаловался на проблемы со здоровьем прямо во время съемочного процесса. Очевидцы вызвали скорую, но прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь пациента.
По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа. Врачи забрали тело погибшего на экспертизу, где будет установлена точная причина смерти. Организаторы проекта выразили родственникам и семье мужчины соболезнования.
Как сообщают СМИ, оператор пожаловался на проблемы со здоровьем прямо во время съемочного процесса. Очевидцы вызвали скорую, но прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь пациента.
По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа. Врачи забрали тело погибшего на экспертизу, где будет установлена точная причина смерти. Организаторы проекта выразили родственникам и семье мужчины соболезнования.
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:09