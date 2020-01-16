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Ирина Шейк и Синди Кроуфорд снялись для зодиакального календаря

Модель Ирина Шейк и 53-летняя Синди Кроуфорд снялись для ежегодного модного проекта Cr Fashion Book. В этом году французский журналист Карин Ройтфельд сделала акцент на зодиакальном календаре с участием признанных красавиц.
Ирина Шейк и Синди Кроуфорд снялись для зодиакального календаря

В качестве известных лиц на фотоснимках выступили Ирина Шейк, Синди Кроуфорд, Даутцен Крус, Кэндис Свейнпол, Крис Грикайте и другие знаменитости. Яркие тематические фотографии будут дублироваться на футболках, которые выпущены в ограниченном количестве. Вырученные средства будут направлены на нужды благотворительных организаций. Идея французской журналистки пришлась по душе всем участницам. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера Ирина Шейк позировала перед фотокамерами в откровенном черном платье с глубоким вырезом на груди. Она олицетворяла знак Козерога, которому присущи дисциплинированность и честолюбие. Другая же красавица Синди Кроуфорд изобразила знак Рыбы в белоснежном платье под водой.

Модели работали в огромной команде специалистов, которые внимательно корректировали их образы. Даутцен Крус пришлось даже перекрасить волосы в голубой цвет ради соответствия знаку Водолея.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:46

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