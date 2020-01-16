Ирина Шейк и Синди Кроуфорд снялись для зодиакального календаря

В качестве известных лиц на фотоснимках выступили Ирина Шейк, Синди Кроуфорд, Даутцен Крус, Кэндис Свейнпол, Крис Грикайте и другие знаменитости. Яркие тематические фотографии будут дублироваться на футболках, которые выпущены в ограниченном количестве. Вырученные средства будут направлены на нужды благотворительных организаций. Идея французской журналистки пришлась по душе всем участницам. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера Ирина Шейк позировала перед фотокамерами в откровенном черном платье с глубоким вырезом на груди. Она олицетворяла знак Козерога, которому присущи дисциплинированность и честолюбие. Другая же красавица Синди Кроуфорд изобразила знак Рыбы в белоснежном платье под водой.Модели работали в огромной команде специалистов, которые внимательно корректировали их образы. Даутцен Крус пришлось даже перекрасить волосы в голубой цвет ради соответствия знаку Водолея.