Саша Черно пригрозила расправой всем хейтерам и коллегам по шоу "Дом-2"





Как объяснила Саша Черно в соцсети, ей надоело, что некоторые люди считают себя "особенными", хотя на самом деле заняли выгодную позицию и обижают других. Возможно, речь идет об Ольге Рапунцель, не так давно она напала на возлюбленную Иосифа Оганесяна с оскорблениями из-за ссоры с участием Дмитрия Дмитренко.Саша Черно негативно высказалась в адрес супруга Рапунцель-старшей, после чего та назвала ее жирной и завистливой. Теперь, отметила Черно, она будет сразу напоминать обидчикам, кто они, и каково их прошлое, а если сразу не поймут, то значит будет бить. При этом звезда проекта "Дом-2" уточнила, ее не интересует, беременный кто-то или нет, ведь беременность - это не болезнь, а каждый человек должен сам решать, какова его ответственность.