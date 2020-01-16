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Саша Черно пригрозила расправой всем хейтерам и коллегам по шоу "Дом-2"

Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно на своей странице в Instagram снова пожаловалась на критику со стороны хейтеров и коллег по реалити-шоу. Супруга Иосифа Оганесяна отметила, что она более не потерпит обидных высказываний в свой адрес и даже готова ударить обидчиков.
Саша Черно пригрозила расправой всем хейтерам и коллегам по шоу "Дом-2"

Как объяснила Саша Черно в соцсети, ей надоело, что некоторые люди считают себя "особенными", хотя на самом деле заняли выгодную позицию и обижают других. Возможно, речь идет об Ольге Рапунцель, не так давно она напала на возлюбленную Иосифа Оганесяна с оскорблениями из-за ссоры с участием Дмитрия Дмитренко.

Саша Черно негативно высказалась в адрес супруга Рапунцель-старшей, после чего та назвала ее жирной и завистливой. Теперь, отметила Черно, она будет сразу напоминать обидчикам, кто они, и каково их прошлое, а если сразу не поймут, то значит будет бить. При этом звезда проекта "Дом-2" уточнила, ее не интересует, беременный кто-то или нет, ведь беременность - это не болезнь, а каждый человек должен сам решать, какова его ответственность.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:59

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