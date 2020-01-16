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Врачи рассказали о 7 простых методах борьбы с метеоризмом

Метеоризм часто возникает в качестве симптома различных заболеваний либо переедания. Поэтому индийские врачи рассказали о 7 простых методах борьбы с данной проблемой.

Метеоризм возникает в силу ряда различных причин, основной из которых является чрезмерное скопление газов в ЖКТ. Хотя это дискомфортное состояние называют симптомом, а не полноценной болезнью, все же существуют эффективные средства для противодействия. В частности, медики из Индии рекомендуют отказаться от употребления пищи перед сном, поскольку пищеварение замедляется в лежачем положении. За счет этого нарушается не только работа желудка, но и качество сна.

Газообразованию также способствует слишком быстрая трапеза, поэтому необходимо наслаждаться блюдами без спешки. Более активным методом против вздутия живота могут стать специальные упражнения, вроде йоги, которые улучшают состояние желудочно-кишечного тракта. Не следует забывать о необходимости ежедневного питья до 2-х литров воды, а также ограничения количества углеводов в собственном рационе. Заменить их можно продуктами с высоким содержанием клетчатки.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:54

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