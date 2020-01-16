Новый браузер Microsoft Edge доступен к загрузке на Windows





Браузер доступен к установке как на платформу Windows 10, так и на MacOS. Относительно выхода новинки первые сообщения появлялись ещё в конце 2018-го, однако целый год потребовался для выпуска первой стабильной версии программы. Новый Edge оснащен механизмом работы с расширениями из магазинов дополнений Microsoft и Chrome. Вдобавок, он получил механизм эмуляции IE 11.Пользователям сегодня доступна установка браузера с официального портала разработчика. Так же можно дождаться его получения в одном из будущих пакетов обновлений для Windows 10. Рассылка Edge будет проводиться постепенно и потребует некоторого времени. После инсталляции продукта для серфинга в Сети будет автоматически проведена синхронизация паролей, настроек, а также избранных вкладок.В числе инновация Edge можно выделить запрет на контроль просмотренных веб-ресурсов, персонализированные параметры и поддержку Azure Active Directory, ответственную за общий вход и многоступенчатую идентификацию в составе единой сети. Имеется поддержка пера для PDF и видеотрансляции в качестве 4К. Насколько данный продукт завоюет внимание пользователей, станет известно к концу 2020 года.