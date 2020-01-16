АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.37 USD 61.43
Курс валют на 16.01.2020

Новый браузер Microsoft Edge доступен к загрузке на Windows

Новый браузер Edge от компании Microsoft уже доступен для загрузки на ОС Windows. Начиная со вчерашнего дня разработчик приступил к распространению программы, собранной на основе ядра Chromium.
Новый браузер Microsoft Edge доступен к загрузке на Windows

Браузер доступен к установке как на платформу Windows 10, так и на MacOS. Относительно выхода новинки первые сообщения появлялись ещё в конце 2018-го, однако целый год потребовался для выпуска первой стабильной версии программы. Новый Edge оснащен механизмом работы с расширениями из магазинов дополнений Microsoft и Chrome. Вдобавок, он получил механизм эмуляции IE 11.

Пользователям сегодня доступна установка браузера с официального портала разработчика. Так же можно дождаться его получения в одном из будущих пакетов обновлений для Windows 10. Рассылка Edge будет проводиться постепенно и потребует некоторого времени. После инсталляции продукта для серфинга в Сети будет автоматически проведена синхронизация паролей, настроек, а также избранных вкладок.

В числе инновация Edge можно выделить запрет на контроль просмотренных веб-ресурсов, персонализированные параметры и поддержку Azure Active Directory, ответственную за общий вход и многоступенчатую идентификацию в составе единой сети. Имеется поддержка пера для PDF и видеотрансляции в качестве 4К. Насколько данный продукт завоюет внимание пользователей, станет известно к концу 2020 года.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дом-2" Влад Иванов решил увести девушку у Валерия…
Врачи рассказали о 7 простых методах борьбы с…
Телеведущий Антон Беккужев назвал Марину Африкантову "бабушкой" на встрече с…
Ирина Шейк и Синди Кроуфорд снялись для зодиакального…
Участники проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек и Анастасия Иванова решили покинуть…
Новый браузер Microsoft Edge доступен к загрузке на…
Стас Пьеха опроверг обвинение, что Илона Броневицкая не занималась его…
Британские ученые рассказали о продуктах, полезных для здоровья…
У LG появится автомобильный голосовой…
Звезда "Дом-2" Настя Стецевят ударила Таню…
Михаил Ефремов выступил со своим сыном на одной сцене в спектакле «Посадить…
На территории телепроекта "Дом-2" умер…
Названы признаки головной боли, при которых нужно обязательно обращаться к …
Эксперты назвали наиболее хрупкие смартфоны 2019…
Медики рассказали о полезных свойствах чёрного…
Саша Черно пригрозила расправой всем хейтерам и коллегам по шоу…
Авербух прокомментировал слова Рудковской о нарушении им авторских прав…
Звезда проекта "Дом-2" Катя Жужа показала стройную фигуру на…
Медики показали картинку, которую видит человек во время…
Новое графическое устройство от AMD показало «зверскую…
Брэдли Купер открыто флиртовал с актрисой Аной де…
На теле ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой обнаружили следы…
Падение национальной валюты на финансовых рынках РФ может дойти до отметки в 200 рублей за 1…
Американские ученые работают над созданием «живого…
Екатерина Климова поставила дочь на доску для серфинга на…
Ученые: "О самом распространенном минерале на планете бриджманите мало что…
Юлианна Караулова рассказала о посещении Гранд-Каньона и Каньона Антилопы в…
В Австралии археологи обнаружили кости самого крупного динозавра в…
Просмотреть все новости