АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.37 USD 61.43
Курс валют на 16.01.2020

Звезда проекта "Дом-2" Катя Жужа показала стройную фигуру на Мальдивах

Звезда проекта "Дом-2" Катя Жужа решила сменить зимнюю Москву на теплые острова, а потому отправилась в отпуск на Мальдивы. Со своими поклонниками брюнетка делится снимками в купальнике, демонстрируя стройную фигуру.
Звезда проекта "Дом-2" Катя Жужа показала стройную фигуру на Мальдивах

На одной из фотографий Катя Жужа предстала на берегу океана. Брюнетка стоит в воде в слитном купальнике черного цвета, при этом она выставила одну ногу вперед продемонстрировала упругие формы. Поклонники сошлись на мнении, что звезда реалити-шоу очень много времени уделяет тренировкам, ведь всегда выглядит очень стройной.

В описании Катя Жужа призналась, что очень мечтала о море, но не могла туда попасть. Билеты для нее и себя купил муж, когда, по ее словам, психанул. Теперь влюбленные вместе наслаждаются островными пейзажами, записывают видео и делятся подробностями отдыха с поклонниками в соцсети.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дом-2" Влад Иванов решил увести девушку у Валерия…
Врачи рассказали о 7 простых методах борьбы с…
Телеведущий Антон Беккужев назвал Марину Африкантову "бабушкой" на встрече с…
Ирина Шейк и Синди Кроуфорд снялись для зодиакального…
Участники проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек и Анастасия Иванова решили покинуть…
Новый браузер Microsoft Edge доступен к загрузке на…
Стас Пьеха опроверг обвинение, что Илона Броневицкая не занималась его…
Британские ученые рассказали о продуктах, полезных для здоровья…
У LG появится автомобильный голосовой…
Звезда "Дом-2" Настя Стецевят ударила Таню…
Михаил Ефремов выступил со своим сыном на одной сцене в спектакле «Посадить…
На территории телепроекта "Дом-2" умер…
Названы признаки головной боли, при которых нужно обязательно обращаться к …
Эксперты назвали наиболее хрупкие смартфоны 2019…
Медики рассказали о полезных свойствах чёрного…
Саша Черно пригрозила расправой всем хейтерам и коллегам по шоу…
Авербух прокомментировал слова Рудковской о нарушении им авторских прав…
Звезда проекта "Дом-2" Катя Жужа показала стройную фигуру на…
Медики показали картинку, которую видит человек во время…
Новое графическое устройство от AMD показало «зверскую…
Брэдли Купер открыто флиртовал с актрисой Аной де…
На теле ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой обнаружили следы…
Падение национальной валюты на финансовых рынках РФ может дойти до отметки в 200 рублей за 1…
Американские ученые работают над созданием «живого…
Екатерина Климова поставила дочь на доску для серфинга на…
Ученые: "О самом распространенном минерале на планете бриджманите мало что…
Юлианна Караулова рассказала о посещении Гранд-Каньона и Каньона Антилопы в…
В Австралии археологи обнаружили кости самого крупного динозавра в…
Просмотреть все новости