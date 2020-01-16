Звезда проекта "Дом-2" Катя Жужа показала стройную фигуру на Мальдивах
Звезда проекта "Дом-2" Катя Жужа решила сменить зимнюю Москву на теплые острова, а потому отправилась в отпуск на Мальдивы. Со своими поклонниками брюнетка делится снимками в купальнике, демонстрируя стройную фигуру.
На одной из фотографий Катя Жужа предстала на берегу океана. Брюнетка стоит в воде в слитном купальнике черного цвета, при этом она выставила одну ногу вперед продемонстрировала упругие формы. Поклонники сошлись на мнении, что звезда реалити-шоу очень много времени уделяет тренировкам, ведь всегда выглядит очень стройной.
В описании Катя Жужа призналась, что очень мечтала о море, но не могла туда попасть. Билеты для нее и себя купил муж, когда, по ее словам, психанул. Теперь влюбленные вместе наслаждаются островными пейзажами, записывают видео и делятся подробностями отдыха с поклонниками в соцсети.
На одной из фотографий Катя Жужа предстала на берегу океана. Брюнетка стоит в воде в слитном купальнике черного цвета, при этом она выставила одну ногу вперед продемонстрировала упругие формы. Поклонники сошлись на мнении, что звезда реалити-шоу очень много времени уделяет тренировкам, ведь всегда выглядит очень стройной.
В описании Катя Жужа призналась, что очень мечтала о море, но не могла туда попасть. Билеты для нее и себя купил муж, когда, по ее словам, психанул. Теперь влюбленные вместе наслаждаются островными пейзажами, записывают видео и делятся подробностями отдыха с поклонниками в соцсети.