Звезда проекта "Дом-2" Катя Жужа показала стройную фигуру на Мальдивах

На одной из фотографий Катя Жужа предстала на берегу океана. Брюнетка стоит в воде в слитном купальнике черного цвета, при этом она выставила одну ногу вперед продемонстрировала упругие формы. Поклонники сошлись на мнении, что звезда реалити-шоу очень много времени уделяет тренировкам, ведь всегда выглядит очень стройной.В описании Катя Жужа призналась, что очень мечтала о море, но не могла туда попасть. Билеты для нее и себя купил муж, когда, по ее словам, психанул. Теперь влюбленные вместе наслаждаются островными пейзажами, записывают видео и делятся подробностями отдыха с поклонниками в соцсети.