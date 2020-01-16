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Названы признаки, сигнализирующие о повреждении и болезнях печени

Медики рассказали, что игнорирование болезней печени на ранних стадиях приводит к тяжелым последствиям. Они назвали первые признаки, которые сигнализируют о повреждении и болезнях этого жизненно важного органа.

По словам специалистов, ухудшение работы печени в большинстве случаев связано с нездоровым образом жизни и приемом лекарственных средств в течение длительного времени. Эксперты назвали признаки, которые указывают на повреждение органа. Ими являются: хроническая усталость, постоянные синяки и кровотечения, зуд кожи. Также, по мнению специалистов, дискомфорт в правой верхней части живота, где находится печень, может сигнализировать о ее ожирении. Медики также назвали несколько симптомов, которые свидетельствуют о болезнях печени. К ним относятся: неприятный запах изо рта, отсутствие аппетита, тошнота, отечность ног, а также наличие под кожей красных паукообразных артерий, которые явно заметны.

Эксперты рассказали, что желтый цвет кожи и глазных белков может быть признаком гепатита. В некоторых случаях желтизна белков может свидетельствовать о нарушениях липидного обмена, который затрагивает печень.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:19

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