Стас Пьеха опроверг обвинение, что Илона Броневицкая не занималась его воспитанием





Стас Пьеха заявил, что они с Илоной Броневицкой не привыкли обращать внимание на слухи, которые появляются в Сети вокруг их имен. Отметим, что в конце прошлого года распространилась информация, что музыкант не доволен своим воспитанием, так как мать уделяла ему слишком мало внимания. Более того, что именно из-за этого артист не смог удержаться от употребления спиртных напитков и других запрещенных веществ. Музыкант полностью опроверг данные сплетни и заверил, что они с матерью не могут следить за всем, что о них пишет "желтая пресса"., - подчеркнул Пьеха.Также артист добавил, что тому, с какой любовью и самопожертвованием его воспитывала мать, можно только позавидовать. По словам Стаса Пьехи, мало кто на земле способен так любить своих детей как она.