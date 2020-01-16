Стас Пьеха опроверг обвинение, что Илона Броневицкая не занималась его воспитанием
Известный музыкант Стас Пьеха яростно отвергнул обвинение, которое распространилось в социальных сетях против Илоны Броневицкой. Информация по поводу малого количества времени на воспитание, по словам певца, не имеет никакого подтверждения.
Стас Пьеха заявил, что они с Илоной Броневицкой не привыкли обращать внимание на слухи, которые появляются в Сети вокруг их имен. Отметим, что в конце прошлого года распространилась информация, что музыкант не доволен своим воспитанием, так как мать уделяла ему слишком мало внимания. Более того, что именно из-за этого артист не смог удержаться от употребления спиртных напитков и других запрещенных веществ. Музыкант полностью опроверг данные сплетни и заверил, что они с матерью не могут следить за всем, что о них пишет "желтая пресса". «Она занимается зоозащитой, продвижением законов, помогает огромному количеству живых существ на этой земле. Для нее читать о себе отзывы людей, которые ее не знают, - как минимум абсурдно, она не будет так дешево тратить свое время и силы», - подчеркнул Пьеха.
Также артист добавил, что тому, с какой любовью и самопожертвованием его воспитывала мать, можно только позавидовать. По словам Стаса Пьехи, мало кто на земле способен так любить своих детей как она.
Стас Пьеха заявил, что они с Илоной Броневицкой не привыкли обращать внимание на слухи, которые появляются в Сети вокруг их имен. Отметим, что в конце прошлого года распространилась информация, что музыкант не доволен своим воспитанием, так как мать уделяла ему слишком мало внимания. Более того, что именно из-за этого артист не смог удержаться от употребления спиртных напитков и других запрещенных веществ. Музыкант полностью опроверг данные сплетни и заверил, что они с матерью не могут следить за всем, что о них пишет "желтая пресса". «Она занимается зоозащитой, продвижением законов, помогает огромному количеству живых существ на этой земле. Для нее читать о себе отзывы людей, которые ее не знают, - как минимум абсурдно, она не будет так дешево тратить свое время и силы», - подчеркнул Пьеха.
Также артист добавил, что тому, с какой любовью и самопожертвованием его воспитывала мать, можно только позавидовать. По словам Стаса Пьехи, мало кто на земле способен так любить своих детей как она.
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:30