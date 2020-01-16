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Стас Пьеха опроверг обвинение, что Илона Броневицкая не занималась его воспитанием

Известный музыкант Стас Пьеха яростно отвергнул обвинение, которое распространилось в социальных сетях против Илоны Броневицкой. Информация по поводу малого количества времени на воспитание, по словам певца, не имеет никакого подтверждения.
Стас Пьеха опроверг обвинение, что Илона Броневицкая не занималась его воспитанием

Стас Пьеха заявил, что они с Илоной Броневицкой не привыкли обращать внимание на слухи, которые появляются в Сети вокруг их имен. Отметим, что в конце прошлого года распространилась информация, что музыкант не доволен своим воспитанием, так как мать уделяла ему слишком мало внимания. Более того, что именно из-за этого артист не смог удержаться от употребления спиртных напитков и других запрещенных веществ. Музыкант полностью опроверг данные сплетни и заверил, что они с матерью не могут следить за всем, что о них пишет "желтая пресса". «Она занимается зоозащитой, продвижением законов, помогает огромному количеству живых существ на этой земле. Для нее читать о себе отзывы людей, которые ее не знают, - как минимум абсурдно, она не будет так дешево тратить свое время и силы», - подчеркнул Пьеха.

Также артист добавил, что тому, с какой любовью и самопожертвованием его воспитывала мать, можно только позавидовать. По словам Стаса Пьехи, мало кто на земле способен так любить своих детей как она.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:30

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