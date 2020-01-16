На теле ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой обнаружили следы побоев





Ольга Бузова достаточно долго говорила о том, что мечтает встретить свою любовь. И вот теперь она наслаждается проведенным временем с любимым человеком - блогером Давидом Манукяном. Пара вместе проводит время в Таиланде. Однако у фанатов звезды появился повод не только радоваться за теледиву, но и переживать за нее.Тревогу они начали бить после того, как в одном из видео в stories они рассмотрели на ее теле синяки. Фолловеры предположили, что причиной их возникновения стала ссора между возлюбленными.Стоит отметить, что пользователи социальных сетей и ранее говорили, что Давид Манукян не пара Ольге Бузовой. Они отмечали, что молодой человек чрезмерно заносчив и высокомерен. Помимо этого, многие уверены, что он живет на деньги популярной певицы.Также пользователи интернета думают, что скандал мог возникнуть из-за того, что парень не выдерживает конкуренцию с любимой, поэтому случился скандал с рукоприкладством. Однако Ольга Бузова пока не спешит прекращать отношения с Давидом Манукяном.