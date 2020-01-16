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На теле ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой обнаружили следы побоев

Поклонников ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой заинтересовали синяки, которые они заметили на ее теле. Большинство предположило, что это могут быть следы побоев.

На теле ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой обнаружили следы побоев

Ольга Бузова достаточно долго говорила о том, что мечтает встретить свою любовь. И вот теперь она наслаждается проведенным временем с любимым человеком - блогером Давидом Манукяном. Пара вместе проводит время в Таиланде. Однако у фанатов звезды появился повод не только радоваться за теледиву, но и переживать за нее.

Тревогу они начали бить после того, как в одном из видео в stories они рассмотрели на ее теле синяки. Фолловеры предположили, что причиной их возникновения стала ссора между возлюбленными.

Стоит отметить, что пользователи социальных сетей и ранее говорили, что Давид Манукян не пара Ольге Бузовой. Они отмечали, что молодой человек чрезмерно заносчив и высокомерен. Помимо этого, многие уверены, что он живет на деньги популярной певицы.


Также пользователи интернета думают, что скандал мог возникнуть из-за того, что парень не выдерживает конкуренцию с любимой, поэтому случился скандал с рукоприкладством. Однако Ольга Бузова пока не спешит прекращать отношения с Давидом Манукяном.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:26

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