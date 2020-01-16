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Михаил Ефремов выступил со своим сыном на одной сцене в спектакле «Посадить дерево»

В московском театре «Практика» состоялась премьера спектакля «Посадить дерево», главная роль в котором досталась Михаилу Ефремову. 56-летний актер также выступил со своим сыном на одной сцене.

Благодаря сотрудничеству столичного театра «Практика» и организации «Арт-партнер», зрители недавно смогли оценить актерскую игру не только Михаила Ефремова, но и его сына Николая. 28-летний наследник артиста принял участие в спектакле «Посадить дерево», в котором сыграл нерадивого программиста, который противостоял отцу-фрезеровщику. Благодаря родственным связям, многие критики отмечали натуральность сюжета, в котором звучали постулаты о необходимости «построить дом, посадить дерево и вырастить сына».

Кроме того, что зрители восхищались игрой знаменитого актера и его протеже, некоторые поклонницы отметили привлекательную внешность молодого артиста. В комментариях к опубликованным с мероприятия фотографиям звучали комплименты в сторону Николая Ефремова, который «вырос настоящим красавцем». Напоминаем, что Михаил Ефремов находится в пятом по счету браке, результатом чего стало воспитание шестерых детей: троих мальчиков и трех девочек. Известно, что средний сын Николай родился от третьей супруги - Евгении Добровольской.

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Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:11

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