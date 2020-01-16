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У LG появится автомобильный голосовой помощник

Компани LG готовится выпустить собственный голосовой помощник для автомобильных компьютерных систем. Создать его производитель намеревается в партнерстве с Cerence.
У LG появится автомобильный голосовой помощник

Фирмы уже подписали меморандум в отношении сотрудничества в рамках мероприятия CES-2020, которое проходило в Лас-Вегасе. Компания LG Electronics на сегодня считается одним из самых крупных мировых производителей электроники и быттехники. Новый продукт должен быть создан на основе LG webOS Auto. По имеющимся данным, голосовой помощник позволит водителю и пассажирам отдавать команды для контроля разного рода функций транспортных средств. Самым очевидным направлением использования является контроль навигатора и систем мультимедиа.

У компании Cerence имеет важная программная разработка, которая позволяет распознавать естественную речь человека. Она способна улавливать команды даже снаружи салона за счет подключения внешних микрофонов. Полностью готовая программа будет предлагаться автомобильным компаниям для интеграции в собственные комплексы мультимедиа. В то же время подчеркивается, что разработчики LG намереваются активно использовать платформу webOS Auto, формируя для неё совершенно новые функциональные возможности и сервисы на базе методологии работы искусственного интеллекта.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:17

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