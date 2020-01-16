Эксперты назвали наиболее хрупкие смартфоны 2019 года





Лидером антирейтинга оказалась модель Redmi Note 7 от бренда Xiaomi. Этому образцу не удалось пройти проверку на изгиб. Блогер смог разрушить его голыми руками, а стёкла на обеих сторонах корпуса растрескались. Дисплей полностью лишился работоспособности. Помимо этого, рамка в основании девайса сильно деформировалась. Аналогичный результат показала модель Google Pixel 4 XL. Ее разместили на второй строчке, поскольку отрицательные проверки изгиба оказались менее выраженными.Redmi Note 7 имеет высокую популярность на рынке устройств РФ. Вдобавок, при дебютном показе устройства в компании Xiaomi особо подчеркивали долговечность девайса, демонстрируя видео с проверками его прочности. Блогер составил и другой антирейтинг, в который включил смартфоны, сложные с точки зрения ремонтопригодности из-за особенностей конструкции. Лидером списка стал складной гаджет Royole Flexpai. После проверки на прочность модель оказалась совершенно непригодной к попыткам восстановления целостности. Второе место занимает iPhone 11 в стандартной и Pro-модификации. Многим известно, что продукцию Apple весьма трудно ремонтировать. При этом процесс даже простейших процедур в сервисном центре обходится в крупную сумму. К примеру, замена дисплея потребует оплату услуги в размере половины стоимости совершенного нового iPhone.Среди положительных списков особо отмечен смартфон Nubia Z20 благодаря внедрённым инновациям. На второй позиции указана модель Galaxy Fold от южнокорейского бренда Samsung. При этом она имела достаточно много проблем в вопросах качества дисплея, а также общей прочности устройства. Наиболее красивой при взгляде изнутри назвали модель Galaxy A80. Блогер отметил эстетическую привлекательность размещения комплектующих девайса.Самых положительных отзывов удостоили Google Pixel 3a. Это бюджетное устройство отличается высоким качеством камеры для своего ценового уровня. Смартфон признан блогером наиболее прочным, а также максимально ремонтопригодным. Аппарат сумел пройти проверку на изгиб, а также почти не имел дефектов после завершения теста.