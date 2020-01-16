Британские ученые рассказали о продуктах, полезных для здоровья сердца





Специалисты рассказали, что ежедневная норма овощей и фруктов способна сократить количество преждевременных смертей на 8 миллионов в год. По мнению экспертов, употребление растительной пищи способствует защите организма человека от онкологических заболеваний, а также от болезней сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.Полезные вещества, которые содержатся во фруктах и овощах, улучшают состояние зрения, кожи и волос, а также укрепляют иммунитет, нормализуют обмен веществ и помогают в борьбе с избыточным весом. Эксперты рекомендуют включать в рацион разнообразные овощи и фрукты. Наиболее полезными, по их мнению, являются зеленые и желтые овощи, такие как шпинат и перец. Специалисты советуют для сохранения максимальной пользы употреблять овощи и фрукты в сыром виде без использования термической обработки. По мнению ученых, при употреблении ежедневной нормы у человека улучшается работа сердца и повышается длительность жизни. В зимний период можно употреблять не менее 400 граммов продуктов, в том числе замороженных или сушеных.