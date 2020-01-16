Какие традиции должны соблюдать люди вечером 18 января перед Крещением





19 января во всей Руси отмечался праздник Крещения. Все люди без исключения шли на «Иордань», где осуществлялось освящение воды. Принято считать, что этот праздник обязательно сопровождается сильными морозами и глубокими снегами. В канун большого праздника принято соблюдать строгий пост и не употреблять пищу. От поста освобождались только больные люди и беременные женщины. На второй Крещенский сочельник готовили голодную кутью с медом и изюмом. Также на столах можно было встретить квашеную капусту, гречневые блины и вареники с киселем. После застолья хозяйка брала керамическую посуду и разбивала ее около ворот как можно громче. Этот обряд делался для изгнания нечистой силы со всех потайных уголков двора и дома.Именно 18 января принято идти на реку и вырубить прорубь для Крещения. Если позволяла погода, ее пытались обязательно сделать в форме креста. Люди щедро приносили дары к проруби в виде горстей калины и сосны.