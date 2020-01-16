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Какие традиции должны соблюдать люди вечером 18 января перед Крещением

Вечер перед Крещением обладает такой же мистической силой, как и сам праздник. 18 января стоит подавать на стол голодную кутью, окружить себя торжественностью и поддаться всеобщему ликованию. Молодые люди раньше занимались гаданием, пытаясь заглянуть в свое будущее.

19 января во всей Руси отмечался праздник Крещения. Все люди без исключения шли на «Иордань», где осуществлялось освящение воды. Принято считать, что этот праздник обязательно сопровождается сильными морозами и глубокими снегами. В канун большого праздника принято соблюдать строгий пост и не употреблять пищу. От поста освобождались только больные люди и беременные женщины. На второй Крещенский сочельник готовили голодную кутью с медом и изюмом. Также на столах можно было встретить квашеную капусту, гречневые блины и вареники с киселем. После застолья хозяйка брала керамическую посуду и разбивала ее около ворот как можно громче. Этот обряд делался для изгнания нечистой силы со всех потайных уголков двора и дома.

Именно 18 января принято идти на реку и вырубить прорубь для Крещения. Если позволяла погода, ее пытались обязательно сделать в форме креста. Люди щедро приносили дары к проруби в виде горстей калины и сосны.

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Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:52

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