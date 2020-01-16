Медики рассказали о полезных свойствах чёрного винограда





Употребление винограда, а также виноградных соков и экстрактов улучшает баланс сахара в крови, помогает регулировать уровень инсулина и повышает чувствительность к нему. Для сердца чёрный виноград полезен тем, что может снизить риск развития сердечных заболеваний из-за содержащихся в нём фитохимических веществ. Работа мозга, памяти и концентрация внимания улучшается из-за постоянного использование в рационе данной ягоды. В винограде содержится огромное количество фитонутриента ресвератрола, замедляющего окисление клеток и молекул, а также влияющего на продолжительность жизни.Кверцитин является ещё одним фитонутриентом, а также обладает противовоспалительным и антиоксидантным свойствами. Учёные провели исследования и доказали, что он снижает риск образования тромба. Флавоноиды не только отвечают за вкусовые характеристики ягоды, но и являются очень полезными для организма человека. Чем больше их в составе, тем темнее и сочнее виноград. Поэтому именно чёрный сорт считается самым полезным для здоровья. Также не стоит отказываться от употребления косточек винограда. Их экстракт укрепляет кровеносные сосуды, улучшает циркуляцию крови, повышает эластичность кожи и способствует росту волос.