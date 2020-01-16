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Названы признаки головной боли, при которых нужно обязательно обращаться к врачу

Наиболее распространенными причинами головной боли являются усталость и стресс, но в некоторых случаях они могут быть связаны с серьезными заболеваниями. Медики назвали признаки, при которых нужно обязательно пройти обследование.
Названы признаки головной боли, при которых нужно обязательно обращаться к врачу

Головные боли являются симптомами развития патологических процессов в организме. Они могут быть разными по своей интенсивности и длительности. Первым таким признаком, по мнению специалистов, является резкое возникновение боли без никакой причины. Особый характер, которого ранее не наблюдалось, по мнению экспертов, является причиной обращения за медицинской помощью. Медики рассказали, что нельзя продолжать самостоятельно лечить проблему, которая не проходит уже несколько дней, а использование анальгетиков не приносит облегчения.

Если боль не проходит, а только усиливается, изменяется характер ее локализации, появляются новые симптомы, слабость в руках и ногах, а также нарушается чувствительность в отдельных частях тела, стоит немедленно обратиться к доктору.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:07

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