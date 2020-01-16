Американские ученые работают над созданием «живого бетона»





Учёные отмечают, что благодаря водорослям материал новой разработки получит возможность самовосстановления. Проектная группа сообщает, что в дальнейшем строения, созданные с использованием такого бетона, получат возможность самостоятельно ликвидировать трещины и удалять опасные токсины из ближайшего воздуха.Гидрогель включает в себя влагу и разного рода питательные вещества, дающие возможность бактериям размножаться. Микробы потребляют углекислый газ и формируют карбонат кальция, ключевой компонент в составе цемента. Изыскания до сих пор остаются на начальных стадиях, а группа разработчиков отметила, что важно провести допработу для ликвидации части выявленных недостатков. Одной из крупных проблем является сушка кирпича для максимальной прочности. Есть возможность контроля роста бактерий для формирования структурных функций.