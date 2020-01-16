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Новое графическое устройство от AMD показало «зверскую мощь»

Несмотря на невероятные успехи продукции от Nvidia, новое устройство от AMD может превзойти успех конкурента на глобальном рынке графических видеокарт. Речь идет о тайном продукте от американского производителя, который показал «зверскую мощь».

В рейтинге бенчмарка OpenVR появилась неназванная видеокарта AMD в паре с безымянным процессором. Эта загадка только усугубляется внушительным результатом, который превзошел по производительности каждую модель Nvidia RTX 2080 Ti. Со времени выпуска видеокарт AMD RX 5700 в июле 2019 года слухи о том, когда она выпустит новую высококачественную видеокарту, набрали обороты. Результаты тестирования на гарнитуре HTC Vive с частотой 90 Гц и с разрешением 1,512 x 1,680 позволили набрать новому продукту 103,32 балла. Для сравнения, самый сильно разогнанный Nvidia RTX 2080 Ti в этих спецификациях показал результат всего в 88,10 баллов.

Все же пользователям удалось позднее обнаружить, что процессор является AMD Ryzen 7 4800H, который работал в паре с мощной видеокартой. Некоторые эксперты считают, что будущее устройство станет следующим поколением Radeon RX Navi, используемым в игровых приставках PlayStation 5 и Xbox Series X. Ранее представители AMD говорили, что от предстоящих графических процессоров следует ожидать 7нм-ый техпроцесс, аппаратную поддержку трассировки лучей вместе с памятью GDDR6 и интерфейсом HBM2. Точной информацией называют факт того, что таинственная видеокарта станет намного более энергоэффективнее чем Navi первого поколения.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:38

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