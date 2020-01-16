Четырехлетняя дочь ведущей "Дом-2" Ксении Бородиной сбрила себе бровь

В своем личном Instagram ведущая "Дом-2" Ксения Бородина разместила новое видео, где она ругает свою дочь Теону за проступок. Однако пользователям Сети Теона Омарова довольно симпатична.Стоит отметить, что в своем личном блоге Ксения Бородина довольно часто показывает своих детей. На этот раз ее младшая дочь с помощью отцовской бритвы сбрила себе левую бровь. Когда, Ксения заметила, что она совершила, то начала спрашивать, чем девочка руководствовалась в момент, и для чего она такое сделала.К счастью, ее поступок обошелся без кровопролития. Сама же Бородина очень сильно разозлилась, как оказалось ей жалко, что ребенок додумался до такого.Пользователи социальных сетей лишь посмеялись над произошедшим, и отметили, что все обошлось без увечий. Напомним, новогодние праздники Ксения Бородина со своими детьми отмечала в Китае. Оттуда она т постоянно размещала в интернете новые фото, рассказывая, как проходит семейный отдых.