Четырехлетняя дочь ведущей "Дом-2" Ксении Бородиной сбрила себе бровь
Дочь Ксении Бородиной воспользовалась бритвой своего папы Курбана Омарова и сбрила себе бровь. Изменения во внешности вовремя заметила Ксения Бородина и вычитала Теону.
В своем личном Instagram ведущая "Дом-2" Ксения Бородина разместила новое видео, где она ругает свою дочь Теону за проступок. Однако пользователям Сети Теона Омарова довольно симпатична.
Стоит отметить, что в своем личном блоге Ксения Бородина довольно часто показывает своих детей. На этот раз ее младшая дочь с помощью отцовской бритвы сбрила себе левую бровь. Когда, Ксения заметила, что она совершила, то начала спрашивать, чем девочка руководствовалась в момент, и для чего она такое сделала.
К счастью, ее поступок обошелся без кровопролития. Сама же Бородина очень сильно разозлилась, как оказалось ей жалко, что ребенок додумался до такого.
Пользователи социальных сетей лишь посмеялись над произошедшим, и отметили, что все обошлось без увечий. Напомним, новогодние праздники Ксения Бородина со своими детьми отмечала в Китае. Оттуда она т постоянно размещала в интернете новые фото, рассказывая, как проходит семейный отдых.
В своем личном Instagram ведущая "Дом-2" Ксения Бородина разместила новое видео, где она ругает свою дочь Теону за проступок. Однако пользователям Сети Теона Омарова довольно симпатична.
Стоит отметить, что в своем личном блоге Ксения Бородина довольно часто показывает своих детей. На этот раз ее младшая дочь с помощью отцовской бритвы сбрила себе левую бровь. Когда, Ксения заметила, что она совершила, то начала спрашивать, чем девочка руководствовалась в момент, и для чего она такое сделала.
К счастью, ее поступок обошелся без кровопролития. Сама же Бородина очень сильно разозлилась, как оказалось ей жалко, что ребенок додумался до такого.
Пользователи социальных сетей лишь посмеялись над произошедшим, и отметили, что все обошлось без увечий. Напомним, новогодние праздники Ксения Бородина со своими детьми отмечала в Китае. Оттуда она т постоянно размещала в интернете новые фото, рассказывая, как проходит семейный отдых.