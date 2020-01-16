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Четырехлетняя дочь ведущей "Дом-2" Ксении Бородиной сбрила себе бровь

Дочь Ксении Бородиной воспользовалась бритвой своего папы Курбана Омарова и сбрила себе бровь. Изменения во внешности вовремя заметила Ксения Бородина и вычитала Теону.

Четырехлетняя дочь ведущей "Дом-2" Ксении Бородиной сбрила себе бровь

В своем личном Instagram ведущая "Дом-2" Ксения Бородина разместила новое видео, где она ругает свою дочь Теону за проступок. Однако пользователям Сети Теона Омарова довольно симпатична.

Стоит отметить, что в своем личном блоге Ксения Бородина довольно часто показывает своих детей. На этот раз ее младшая дочь с помощью отцовской бритвы сбрила себе левую бровь. Когда, Ксения заметила, что она совершила, то начала спрашивать, чем девочка руководствовалась в момент, и для чего она такое сделала.

К счастью, ее поступок обошелся без кровопролития. Сама же Бородина очень сильно разозлилась, как оказалось ей жалко, что ребенок додумался до такого.


Пользователи социальных сетей лишь посмеялись над произошедшим, и отметили, что все обошлось без увечий. Напомним, новогодние праздники Ксения Бородина со своими детьми отмечала в Китае. Оттуда она т постоянно размещала в интернете новые фото, рассказывая, как проходит семейный отдых.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:00

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