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Екатерина Климова поставила дочь на доску для серфинга на Бали

Актриса Екатерина Климова и ее бывший муж Алексей Чадов отправились отдыхать на Бали. Звезда во время занятия активными видами спорта поставила свою дочь Беллу на доску для серфинга.
Екатерина Климова поставила дочь на доску для серфинга на Бали

В социальных сетях Климова и Чадов постоянно публикуют фото и ведеоролики с отпуска на экзотическом острове. Исходя из постов в Instagram, пара не только не избегает общения друг с другом, но и находит отличные поводы как прекрасно повести время на вечеринках в одной компании. Ранее было известно, что, пользуясь прекрасными климатическими условиями Алексей Чадов привил своему пятилетнему сыну Федору любовь к серфингу. Пользуясь таким примером, Климова приняла такое же решение для своей младшей дочери Беллы. На снимке отчетливо видно, что у ребенка проявляется интерес к этому занятию и он прекрасно балансирует на доске.

Напомним, что популярная артистка отправилась на курорт вместе со всеми своими детьми от разных браков - 4-летней Беллой, 12-летним Матвеем, 10-летним Корнеем и 17-летней Лизой.

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ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:11

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