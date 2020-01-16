Екатерина Климова поставила дочь на доску для серфинга на Бали





В социальных сетях Климова и Чадов постоянно публикуют фото и ведеоролики с отпуска на экзотическом острове. Исходя из постов в Instagram, пара не только не избегает общения друг с другом, но и находит отличные поводы как прекрасно повести время на вечеринках в одной компании. Ранее было известно, что, пользуясь прекрасными климатическими условиями Алексей Чадов привил своему пятилетнему сыну Федору любовь к серфингу. Пользуясь таким примером, Климова приняла такое же решение для своей младшей дочери Беллы. На снимке отчетливо видно, что у ребенка проявляется интерес к этому занятию и он прекрасно балансирует на доске.Напомним, что популярная артистка отправилась на курорт вместе со всеми своими детьми от разных браков - 4-летней Беллой, 12-летним Матвеем, 10-летним Корнеем и 17-летней Лизой.