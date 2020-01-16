Алена Краснова смутила фанатов откровенной фотосессией

Супруга Никиты Преснякова с нетерпением ожидала романтической поездки в Индонезию, так что ее мечта недавно исполнилась. Алена Краснова делилась подробностями со своими подписчиками в соцсети Instagram о впечатлениях от отдыха. Кроме того, что пару поселили в самом центре джунглей, они получили комнаты в разных отелях. Теперь же возлюбленная солиста группы Multiverse решила удивить фанатов откровенными фотографиями на природе.Невестка Аллы Пугачевой предстала в зеленом купальнике на фоне зеленых массивов, чье стройное тело по достоинству оценили поклонники. Свою публикацию Краснова сопроводила словами: "Дух захватывает от этого невероятного вида". Многие комментаторы делали комплименты модели и с юмором интересовались, сможет ли она "через год сделать Кристину Орбакайте бабушкой". Кроме прочего, знаменитость пожаловалась на обгоревшие плечи и нос в первый день отпуска, что никак не сказалось на её радости от пребывания в тропиках.