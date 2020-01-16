Никас Сафронов получил заказ на написание иконы с ликом Юлии Началовой
Известный художник Никас Сафронов получил официальный заказ на написание иконы с ликом Юлии Началовой. Поклонник и бизнесмен желает приурочить работу к исполнению года со дня ее смерти 16 марта.
В этом году фанаты певицы надеются, что их кумиру присвоят не только звание заслуженной артистки России, но и отнесут к лику святых. Знаменитому художнику Никасу Сафронову поступило предложение от одного почитателя артистки изобразить ее рядом со Святой Анной и Святой Марией. «Один олигарх, большой поклонник Началовой, зная, о том, что я пишу иконы, официально заказал мне образ с Юлией. Я конечно слышал, что некоторые считают Юлю святой и даже предлагали канонизировать ее, но не воспринимал это серьезно, считал это раздутым журналистами скандалом», - поясняет Сафронов в интервью для издания «Дни.ру». Художник объяснил, что обратился заказчик именно к нему из-за большого в иконописи. Обычно написанные иконы Сафронов предпочитает дарить своим близким друзьям или жертвовать церквям и монастырям.
По словам Сафронова, он не прочь взяться за такой оригинальный заказ, но прежде ему нужно посоветоваться со своим духовником. Конечно, роль сыграет также мнение многомиллионных поклонников Юлии Началовой.
В этом году фанаты певицы надеются, что их кумиру присвоят не только звание заслуженной артистки России, но и отнесут к лику святых. Знаменитому художнику Никасу Сафронову поступило предложение от одного почитателя артистки изобразить ее рядом со Святой Анной и Святой Марией. «Один олигарх, большой поклонник Началовой, зная, о том, что я пишу иконы, официально заказал мне образ с Юлией. Я конечно слышал, что некоторые считают Юлю святой и даже предлагали канонизировать ее, но не воспринимал это серьезно, считал это раздутым журналистами скандалом», - поясняет Сафронов в интервью для издания «Дни.ру». Художник объяснил, что обратился заказчик именно к нему из-за большого в иконописи. Обычно написанные иконы Сафронов предпочитает дарить своим близким друзьям или жертвовать церквям и монастырям.
По словам Сафронова, он не прочь взяться за такой оригинальный заказ, но прежде ему нужно посоветоваться со своим духовником. Конечно, роль сыграет также мнение многомиллионных поклонников Юлии Началовой.
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:43