Никас Сафронов получил заказ на написание иконы с ликом Юлии Началовой





В этом году фанаты певицы надеются, что их кумиру присвоят не только звание заслуженной артистки России, но и отнесут к лику святых. Знаменитому художнику Никасу Сафронову поступило предложение от одного почитателя артистки изобразить ее рядом со Святой Анной и Святой Марией., - поясняет Сафронов в интервью для издания «Дни.ру». Художник объяснил, что обратился заказчик именно к нему из-за большого в иконописи. Обычно написанные иконы Сафронов предпочитает дарить своим близким друзьям или жертвовать церквям и монастырям.По словам Сафронова, он не прочь взяться за такой оригинальный заказ, но прежде ему нужно посоветоваться со своим духовником. Конечно, роль сыграет также мнение многомиллионных поклонников Юлии Началовой.