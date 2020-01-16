Звезда "Дом-2" Алена Водонаева раскритиковала план Путина по поводу увеличения маткапитала

Стоит отметить, ранее Алена Водонаева уже призывала народ России строить карьеру вместо деторождения. Она отмечала, что ничего хорошего после появления в семье детей родителей не ждет, кроме бедности. Отреагировала бывшая участница «Дом-2» и на обращение Путина к Федеральному Собранию.Так, Водонаева, твердо уверена, что Россию не спасет ни горячее питание, которое планируют сделать в общеобразовательных школах бесплатным, ни дополнительные 5 или 11 тысяч рублей. Звезда отмечает, что нужно поднимать благосостояние всего населения в целом. Если у семьи есть двое детей и их доход составляет 40 тысяч рублей, то на подобную поддержку от государства она уже не может рассчитывать.Также Алена Водонаева подчеркивает, что лишила бы рабочих мест всех тех, кто плохо справляется со своими должностными обязанностями. Она говорит, что готова поддержать тот парламент, который будет работать на людей.Знаменитость уверена, что после таких планов Путина: "Быдло начнёт рожать ради миллиона". Она рассказывает, что в государстве есть проблемы с садами, школами, а также медициной, которые было бы неплохо решить.