Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ





Ранее ожидалось, что уже в текущем году можно будет оценить новинку сегмента отечественных внедорожников. По данным веб-портала «Автоброкер» со ссылкой на сообщение члена дирекции ООО «УАЗ» Алексея Спирина, новинка получит турбированный силовой агрегат, который ранее успел пройти запланированные испытания. Двигатель авто покажут в 2-х вариантах. При этом прототипы новинки уже собраны.В линейке двигателей эксперты ожидают появление бензиновых турбированных бензиновых силовых агрегатов производительностью 150 либо 170 «лошадок». Альтернатива будет представлена атмосферным узлом объёмом 2,5 л мощностью 145 «лошадок» и турбированным дизельным двигателем объёмом 2,2 л от модели Ford Transit. Новый «Патриот» получит модернизированную раму, независимую подвеску, светодиодные элементы для задней оптики и линзованный фронтальный свет. Новый продукт УАЗ имеет достаточно стильное оформление корпуса и оригинальный салон.Платформа «Патриота» может применяться для создания пикапа, монокэба либо фургона. По распространённым данным, новый внедорожник станет использовать часть технологий от роскошных авто бренда Aurus. В этот список войдут гибридная версия силового узла и помощники для водителя.