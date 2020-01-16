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Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ

Стала известна дата выпуска «Русского Прадо» от компании УАЗ. Вопреки ожиданиям многих поклонников бренда, модернизированная сборка модели «Патриот» появится лишь во втором полугодии 2021-го.

Ранее ожидалось, что уже в текущем году можно будет оценить новинку сегмента отечественных внедорожников. По данным веб-портала «Автоброкер» со ссылкой на сообщение члена дирекции ООО «УАЗ» Алексея Спирина, новинка получит турбированный силовой агрегат, который ранее успел пройти запланированные испытания. Двигатель авто покажут в 2-х вариантах. При этом прототипы новинки уже собраны.

В линейке двигателей эксперты ожидают появление бензиновых турбированных бензиновых силовых агрегатов производительностью 150 либо 170 «лошадок». Альтернатива будет представлена атмосферным узлом объёмом 2,5 л мощностью 145 «лошадок» и турбированным дизельным двигателем объёмом 2,2 л от модели Ford Transit. Новый «Патриот» получит модернизированную раму, независимую подвеску, светодиодные элементы для задней оптики и линзованный фронтальный свет. Новый продукт УАЗ имеет достаточно стильное оформление корпуса и оригинальный салон.

Платформа «Патриота» может применяться для создания пикапа, монокэба либо фургона. По распространённым данным, новый внедорожник станет использовать часть технологий от роскошных авто бренда Aurus. В этот список войдут гибридная версия силового узла и помощники для водителя.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:38

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