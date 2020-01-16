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Медики: Информация в Сети о большинстве пробиотиков не соответствует действительности

Медики предупредили о том, что информация о большинстве пробиотиков, содержащаяся в Сети, не соответствует действительности. Специалисты отметили, что прием данных препаратов без назначения врача может навредить здоровью.

Пробиотики можно приобрести в аптеках без назначения врача, и используются они для укрепления здоровья. Большинство людей при выборе данной группы товаров руководствуются информацией, найденной в интернете. Часто эти данные не подтверждены научными исследованиями и не соответствуют критериям эффективности и безопасности. Специалисты проанализировали более 150 сайтов, на которых были описаны свойства пробиотиков. По результатам исследования был сделан вывод, что только 10% информации о данных препаратах соответствуют действительности. Также примечательно, что только на одной из четырех страниц были описаны побочные действия пробиотиков.

Причинами такого явления являются некомпетентность авторов статей, маркетинговые уловки производителей для повышения продаж товара и другие. Именно поэтому медики рекомендуют перед приемом какого-либо препарата проконсультироваться с лечащим врачом.

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Общество / Важно
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:11

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