В Австралии археологи обнаружили кости самого крупного динозавра в истории





Ископаемые самого крупного хищника из семейства теропод были найдены в западной части штата Квинсленд. Останки были первоначально обнаружены в 2017 году на ныне всемирно известных раскопках поблизости города Винтон. Лишь недавно были определены характеристики этого динозавра, позволяющие отнести его к виду Australovenator wintonensis. Известно, что эта двухметровая рептилия является дальним родственником тираннозавра, а по внешнему виду напоминает велоцирапторов из фильма "Парк Юрского периода".Ведущий исследователь, доктор Мэтт Уайт из Университета Новой Англии рассказал, что его коллеги не были поражены останками, когда они впервые были выкопаны, но детальное изучение поменяло их настрой. Американский ученые проинформировал, что австраловенаторы отличались большой проворностью и мощью, в чем им помогали хорошо развитые передними лапами. Их верхние конечности имели острые и кривые когти примерно по 25−30 см длиной, которые использовались для захвата жертвы. Ежедневный рацион хищников включал исключительно мясо травоядных четвероногих динозавров.