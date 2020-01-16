Отмечающий 86-летие актер Василий Лановой живет с третьей супругой Ириной Купченко почти 50 лет





Даже несмотря на солидный возраст, Лановой не прекращает активно работать в театре и заботится о своем здоровье. Зрители помнят актера по его образам героев-любовников на экране, благодаря чему он приобрел славу секс-символа. Однако он остается со своей третьей женой уже почти 50 лет, а друзья артиста раскрыли секрет их крепкого брака. Василий Лановой вместе с Ириной Купченко пережили период большой популярности актера, а также трагическую смерть своего сына. Алексей Кузнецов уверен, что именно он своим советом подтолкнул звезду сделать важный выбор и жениться на возлюбленной, которая отличается сильным и спокойным характером.В шоу “Пусть говорят” взаимоотношениями в семье отечественной знаменитости восхитилась Наталья Бондарчук, которая видит, как пара оберегает свою любовь. Звезда фильма “Мимино” Валентина Титова некоторые время испытывала нежные чувства к Василию Лановому, но это не отразилось на его браке.