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Отмечающий 86-летие актер Василий Лановой живет с третьей супругой Ириной Купченко почти 50 лет

Отмечающий 86-летие актер Василий Лановой живет с третьей супругой Ириной Купченко почти 50 лет. Стало известно, как звезде фильма “Офицеры” удалось сохранить свой брак.
Отмечающий 86-летие актер Василий Лановой живет с третьей супругой Ириной Купченко почти 50 лет

Даже несмотря на солидный возраст, Лановой не прекращает активно работать в театре и заботится о своем здоровье. Зрители помнят актера по его образам героев-любовников на экране, благодаря чему он приобрел славу секс-символа. Однако он остается со своей третьей женой уже почти 50 лет, а друзья артиста раскрыли секрет их крепкого брака. Василий Лановой вместе с Ириной Купченко пережили период большой популярности актера, а также трагическую смерть своего сына. Алексей Кузнецов уверен, что именно он своим советом подтолкнул звезду сделать важный выбор и жениться на возлюбленной, которая отличается сильным и спокойным характером.

В шоу “Пусть говорят” взаимоотношениями в семье отечественной знаменитости восхитилась Наталья Бондарчук, которая видит, как пара оберегает свою любовь. Звезда фильма “Мимино” Валентина Титова некоторые время испытывала нежные чувства к Василию Лановому, но это не отразилось на его браке.

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Культура / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:22

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