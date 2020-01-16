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Елена Малышева назвала «самый хороший» тип онкологии

Елена Малышева описала «самую хорошую» разновидность онкологии. Телеведущая подчеркнула, что таковым считает поражение почек, поскольку оно очень просто выявляется и лечится без удаления самого органа.
Елена Малышева назвала «самый хороший» тип онкологии

Подобного типа онкозаболеваний Малышева советует остерегаться пациентам с IV группой крови. Для своевременного выявления болезни она рекомендует периодически делать УЗИ почек. Елена Малышева отмечает, что для людей с III группой крови существует риск поражения онкологией поджелудочной железы. Для них рекомендуется проведение ультразвукового обследования и проведение биохиманализа крови.

Людям со II группой крови Малышева советует остерегаться поражения желудка. После 45 лет она рекомендует проводить гастроскопию с периодичностью в 2-3 года. Пациентам с I группой крови телеведущая рекомендовала обратить внимание на риски онкозаболевания кишечника и проведение колоноскопии по достижении возраста 40 лет, сообщает Слово и Дело.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:07

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