Елена Малышева назвала «самый хороший» тип онкологии
Елена Малышева описала «самую хорошую» разновидность онкологии. Телеведущая подчеркнула, что таковым считает поражение почек, поскольку оно очень просто выявляется и лечится без удаления самого органа.
Подобного типа онкозаболеваний Малышева советует остерегаться пациентам с IV группой крови. Для своевременного выявления болезни она рекомендует периодически делать УЗИ почек. Елена Малышева отмечает, что для людей с III группой крови существует риск поражения онкологией поджелудочной железы. Для них рекомендуется проведение ультразвукового обследования и проведение биохиманализа крови.
Людям со II группой крови Малышева советует остерегаться поражения желудка. После 45 лет она рекомендует проводить гастроскопию с периодичностью в 2-3 года. Пациентам с I группой крови телеведущая рекомендовала обратить внимание на риски онкозаболевания кишечника и проведение колоноскопии по достижении возраста 40 лет, сообщает Слово и Дело.
Подобного типа онкозаболеваний Малышева советует остерегаться пациентам с IV группой крови. Для своевременного выявления болезни она рекомендует периодически делать УЗИ почек. Елена Малышева отмечает, что для людей с III группой крови существует риск поражения онкологией поджелудочной железы. Для них рекомендуется проведение ультразвукового обследования и проведение биохиманализа крови.
Людям со II группой крови Малышева советует остерегаться поражения желудка. После 45 лет она рекомендует проводить гастроскопию с периодичностью в 2-3 года. Пациентам с I группой крови телеведущая рекомендовала обратить внимание на риски онкозаболевания кишечника и проведение колоноскопии по достижении возраста 40 лет, сообщает Слово и Дело.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:07