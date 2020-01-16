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СМИ озвучили подробности ссоры Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина из-за машины

Алла Пугачева всегда отличалась своим особым шармом и оригинальностью, поэтому притягивала к себе взгляды журналистов. На этот раз они озвучили ситуацию, касающуюся ссоры Примадонны и Владимира Кузьмина из-за автомобиля.
СМИ озвучили подробности ссоры Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина из-за машины

Будучи на пике славы в СССР, Алла Борисовна и лидер популярной группы «Динамик» решили создать дуэт. Как известно, Примадонна отлично справилась с ролью рокерши, а их композиция «Две звезды» остается на слуху и по сей день. По словам Александра Кузьмина, после ошеломляющего успеха, знаменитость даже подарила его брату новенький автомобиль «Жигули». Через некоторое время дуэт распался и между звездами «пробежала черная кошка».

Легендарная певица тут же потребовала вернуть транспортное средство обратно, так как официально оно было оформлено на нее. Кузьмин не хотел расставаться с автомобилем и приехал к Пугачевой с предложением солидного выкуп. После того, как музыкант получил отказ, он взял пачки денег и попытался слить их в унитаз, показывая, что они для него не важны. Брат Владимира Кузьмина вспоминает, что Алла Пугачева с дочерью тогда стали доставать деньги и пытались высушить их от воды.

Примадонна отметила, что данный поступок ее коллеги говорит о поведении «настоящей звезды», у которого на это есть свои причины. Завершение этой истории не имеет освященной информации, как и личные отношения дуэта.

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ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:30

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